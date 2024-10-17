Долар США слабо дешевшає до основних валют, ринок чекає на підсумки засідання ЄЦБ

Долар США слабо дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.

Розрахований Індекс DXY показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,1%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,0868 порівняно з $1,0862 на закриття попередньої сесії.

Трейдери очікують підсумків засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), які будуть оприлюднені о 15:15 кв. О 15:45 кв розпочнеться пресконференція голови ЄЦБ Крістін Лагард.

Більшість аналітиків та учасників ринку вважають, що європейський регулятор знизить усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів за підсумками засідання.

Лагард, як очікується, не прямо говоритиме про плани послідовно опускати ставки, проте дасть зрозуміти, що вартість запозичень зменшуватиметься за сприятливої ситуації з інфляцією в єврозоні.

Темпи зростання споживчих цін у єврозоні у вересні сповільнилися до мінімальних із квітня 2021 року 1,7% у річному вираженні з 2,2% у серпні, повідомило у четвер статистичне управління Євросоюзу.

"Ми очікуємо, що Лагард натякне під час пресконференції, що траєкторію подальшої зміни ставок буде спрямовано вниз, якщо дезінфляційний процес триватиме", - зазначають аналітики Goldman Sachs.

Курс фунта піднявся під час торгів у четвер до $1,3012 з $1,2989 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною опустилася до 149,51 єни із 149,64 єни на закриття попередньої сесії. Курс долара у парі з офшорним юанем знизився до 7,1356 юаня проти 7,1368 юаня за підсумками торгів у середу.

