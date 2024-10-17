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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2485 грн/$1
12:42 17.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 17 жовтня 2024 року.
|Показник
|16.10.2024
|17.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2247
|41.2485
|0.06
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 17 жовтня - 41,2256 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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