Австралійський долар виграє від несподіванки з робочими місцями; долар США міцний

Австралійський долар виріс у четвер після того, як показники зайнятості перевершили прогнози, а долар утримувався біля 11-тижневого максимуму, оскільки отримав додаткову підтримку від потенційної перемоги Трампа на майбутніх виборах у США.

Прес-конференція в Китаї стала головною подією дня Азії, оскільки Пекін зосередився на заходах з підтримки сектора нерухомості, що зазнав втрат.

Однак брифінг не викликав ажіотажу на ринках, оскільки політики, по суті, підтвердили свою прихильність до стимулювання ринку житла, але не оприлюднили жодних нових значущих заходів, на які сподівалися деякі інвестори.

Материковий юань розвернув попереднє зростання і знизився на 0,06% до 7,1234 за долар, в той час як його офшорний аналог востаннє був трохи вищим - 7,1343 за долар.

«З сьогоднішньої прес-конференції ми вважаємо, що було оголошено небагато додаткових заходів щодо стимулювання попиту на житло, оскільки міністр підтвердив автономію муніципальних урядів щодо послаблення обмежень на купівлю житла», - сказав фондовий аналітик Morningstar Джефф Чжан (Jeff Zhang).

«Ми очікуємо прискорення реалізації проектів, оскільки більше проблемних забудовників отримають кошти на завершення будівництва, що сприятиме зміцненню довіри покупців житла».

Австралійський долар, який часто використовується як ліквідний проксі для юаня, виріс на 0,29% до $0,6685, оскільки розчарування від Китаю нівелювало частину сильного зростання антиподської валюти від оптимістичного звіту по зайнятості в країні.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що чиста зайнятість в Австралії у вересні зросла на 64 100 осіб порівняно з серпнем, що значно перевищило очікування ринку щодо зростання на 25 000 осіб, в той час як рівень безробіття залишився стабільним.

Це змусило трейдерів зменшити бети на перше зниження процентної ставки Резервним банком Австралії (РБА) в грудні.

«Зважаючи на гарячу ситуацію на ринку праці, РБА не буде знижувати ставки до першої половини наступного року», - сказав Абхіджит Сурія, економіст з Австралії та Нової Зеландії в Capital Economics.

На більш широкому ринку, долар був в авангарді після того, як на попередній сесії досяг 11-тижневого максимуму проти кошика валют-аналогів.

Євро впав до найнижчого рівня за останні два місяці до $1,0851, напередодні рішення Європейського центрального банку щодо монетарної політики пізніше в четвер, де, як очікується, відбудеться чергове зниження ставок.

На фоні зміцнення долара стерлінг торгувався на 0,05% нижче, на рівні $1,2984, перебуваючи біля двомісячного мінімуму середи, досягнутого на фоні слабших, ніж очікувалось, даних по інфляції у Великій Британії.

Єна боролась біля рівня 150 за долар і востаннє торгувалась на рівні 149,52.

Долар отримав підтримку не лише від низки позитивних даних щодо економіки США, які, в свою чергу, змусили трейдерів зменшити свої очікування щодо зниження ставок ФРС, але й від можливості перемоги кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах наступного місяця.

Індекс долара виріс на 0,06% до 103,60, що відповідає найвищому рівню середи з початку серпня.

«Його основна політика щодо мит, імміграції та податків призведе до більш інфляційного прогнозу в США, зменшуючи перспективи агресивного зниження ставок ФРС протягом циклу», - сказав Тьєррі Візман, глобальний валютний стратег і стратег по ставках в Macquarie.

Аналітики очікують, що в разі перемоги Трампа долар зміцниться, а облігації опиняться під тиском.

У той же час новозеландський долар не змінився і склав $0,6057 після падіння до двомісячного мінімуму в середу, оскільки дані показали, що внутрішня інфляція повернулася до цільового діапазону Резервного банку Нової Зеландії від 1% до 3% в третьому кварталі, що залишає двері відкритими для центрального банку для продовження агресивного зниження ставок.