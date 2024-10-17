Dow закрився на черговому рекордному максимумі, позаяк Волл-стріт підтримали банки та акції компаній з малою капіталізацією

Промисловий індекс Доу-Джонса виріс у середу і закрився на рекордно високому рівні, а два інших базових індекси Волл-стріт також завершили торги з підвищенням, компенсуючи падіння акцій технологічних компаній-гігантів завдяки зростанню акцій компаній з малою капіталізацією та акцій фінансових компаній, підтриманих високими прибутками.

Втретє за чотири сесії індекс Dow продемонстрував найкращий результат за всю історію, знову перевищивши позначку 43 000 пунктів і компенсувавши втрати попередньої сесії.

Індекс S&P 500 також був за дрібку від того, щоб встановити ще одну віху закриття, але в підсумку йому не вистачило зовсім трохи, щоб піднятися на 27,21 пункту, або 0,47%, до 5 842,47 пункту.

Nasdaq Composite виріс на 51,49 пунктів, або на 0,28%, до 18 367,08. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 337,28 пунктів, або на 0,79%, до 43 077,70.

Загалом день був позитивний для Волл-стріт, лідерами були фінансові акції.

«Я думаю, що інвестори трохи переорієнтувалися з деяких великих технологічних компаній на великі фінансові компанії», - сказав Майкл Кантровіц, головний інвестиційний стратег Piper Sandler.

За його словами, певний рух інвесторів має сенс, оскільки процентні ставки стали більш сприятливими для банківських прибутків, тоді як багато оптимізму навколо штучного інтелекту (ШІ) закладено в ціну технологічних компаній.

Morgan Stanley показав рекордне закриття, підскочивши на 6,5%, після того, як приєднався до таких банків, як JPMorgan Chase, які відзвітували про високі прибутки після різкого збільшення доходів від інвестиційного банкінгу.

Більші регіональні банки, які традиційно менше залежать від інвестиційно-банківської діяльності, також зросли. First Horizon зріс на 4,1%, а U.S. Bancorp - на 4,7% після публікації результатів за третій квартал.

Широкий індекс банків виріс на 1,2%, а індекс, що відслідковує регіональні банки, збільшився на 1,5%.

Інвестори також зосередилися на акціях з малою капіталізацією, з деякою ротацією від дорогих технологічних мега-компаній до менш дорогих секторів.

Індекс Russell 2000 виріс на 1,6%, а S&P Small Cap 600 - на 1,4%. Обидва індекси показали найвищі результати з листопада 2021 року.

Визнаючи певні покупки в останні дні, Кантровіц з Piper Sandler сказав, що він ще не переконаний у більш широкій ротації в акції компаній з малою капіталізацією.

«Я думаю, що люди розширюють свої портфелі, але все ще залишаються прихильниками фундаментальних факторів», - додав він, додавши, що люди купують високоякісні акції компаній з малою капіталізацією, але не заглиблюються в акції з високою вартістю, які, як можна було б очікувати, привернули б увагу, якби відбулася повна ротація.

Серед великих технологічних компаній, які знизилися, Apple впала на 0,9% після досягнення рекордного максимуму на попередній сесії. Alphabet, Meta Platforms та Microsoft знизились від 0,2% до 1,6%.

Проте, важковаговик Nvidia, який виробляє чіпи, вирвався з мегакапсули, піднявшись на 3,1% після падіння майже на 5% на попередній сесії.

Зростання акцій так званої «Великої сімки» технологічних компаній забезпечило більшу частину рекордного зростання Волл-стріт цього року. Однак, зважаючи на те, що оцінки все більше розтягуються, а економічні перспективи покращуються, інвестори шукають можливості в інших секторах.

Чотири з 11 секторів S&P зареєстрували рекордні максимуми на кінець року: фінанси, комунальні послуги, матеріали та промисловість.

Комунальні послуги очолили зростання сектору, підскочивши на 2%, а зростання Dominion Energy на 5,1% стало одним з каталізаторів після того, як вона стала однією з енергетичних компаній, з якою Amazon.com оголосила про домовленості щодо розробки ядерної технології для живлення центрів обробки даних.