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АНАЛІТИКА

Національний банк сформує новий валютний кошик, де не буде валют Росії, Білорусі та Ірану

 

Національний банк планує незабаром відмовитися від розрахунку офіційного курсу гривні до російського рубля, а також деяких інших валют: білоруського рубля, іранського ріала тощо. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зараз в Україні два переліки валют для розрахунку офіційного курсу - щоденний (33 валюти) і щомісячний (24 валюти).

Нацбанк збирається сформувати з них один щоденний кошик, куди входитимуть валюти першої групи класифікатора та валюти країни, які забезпечують не менше 95% товарообігу з Україною.

Це означає, що у кошику залишиться тільки 44 валюти, серед яких не буде рубля.

Також з валютного кошика вибувають валюти Білорусі, Алжиру, Бразилії, Вірменії, Домініканської Республіки, Іраку, Ірану, Марокко, Киргизстану, Таджикистану, Тунісу.

Ось які валюти залишаться:

Національний банк сформує новий валютний кошик, де не буде валют Росії, Білорусі та Ірану

Перелік коригуватиметься один раз на три роки або частіше, якщо за валютами, які до нього входять, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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