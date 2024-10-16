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Долар США стабільний до євро та єни, зміцнюється до фунта
15:52 16.10.2024 |
Долар США стабільний до євро та єни на торгах у середу, фунт дешевшає на даних про більш суттєве, ніж очікувалося, уповільнення інфляції у Великій Британії.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.
Пара євро/долар за даними на 14:55 EET торгується на рівні $1,0896 порівняно з $1,0892 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта опустився на цей час до $1,3030 з $1,3074 напередодні.
Споживчі ціни у Великій Британії у вересні зросли на 1,7% у річному вираженні, повідомило Національне статистичне управління (ONS) країни. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав підвищення на 1,9%. Інфляція сповільнилася порівняно із серпневими 2,2% та була мінімальною з квітня 2021 року.
Опубліковані дані свідчать на користь зниження базової процентної ставки Банку Англії на двох засіданнях, що залишилися цього року - у листопаді і грудні, зазначає аналітик ING Франческо Песоле.
З урахуванням нещодавніх заяв глави британського ЦБ Ендрю Бейлі про те, що регулятор може стати "трохи агресивнішим" у пом'якшенні політики, трейдери можуть закласти в курс фунта певну ймовірність зниження ставки одразу на 50 базисних пунктів (б.п.) у листопаді, каже Песоле, слова якого наводить The Wall Street Journal. Це, за його словами, сприятиме ослабленню фунта.
Наразі трейдери оцінюють у 75% ймовірність двох знижень ставки Банком Англії по 25 б.п. до кінця цього року, зазначає газета Financial Times. До публікації вересневих даних про динаміку інфляції такі шанси оцінювали у 50%.
Цього тижня увага трейдерів спрямована на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), котрий, як очікується, знову опустить ключові ставки. Ринок очікує зниження ставки за депозитами ЄЦБ на 25 б.п., до 3,25%.
Курс долара до єни за даними на 14:55 кв становить 149,2 єни проти 149,22 єни за підсумками попередніх торгів. Член ради керуючих Банку Японії Сейдзі Адачі заявив у середу, що бачить усі умови для нормалізації грошово-кредитної політики. При цьому він наголосив, що регулятору слід підвищувати ставку "дуже помірними" темпами.
Вартість долара в парі з офшорним юанем опустилася до 7,1244 юаня з 7,1365 юаня у вівторок.
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