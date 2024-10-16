Фондові індекси Європи знижуються за винятком британського FTSE 100

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи в середу знижуються на негативних корпоративних новинах, винятком виступає лише британський ринок акцій.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 на 12:08 кв зменшився на 0,4% - до 518,67 пункту.

Німецький індикатор DAX з відкриттям ринку знизився на 0,3%, французький CAC 40 - на 0,7% (до мінімуму за місяць), італійський FTSE MIB та іспанський IBEX 35 - на 0,1%. Водночас британський FTSE 100 збільшився на 0,6%.

Споживчі ціни у Великій Британії у вересні зросли на 1,7% щодо того ж місяця минулого року, повідомило статуправління. Аналітики в середньому передбачали підвищення на 1,9% за даними Trading Economics.

Інфляція у Британії у вересні сповільнилася порівняно із серпневими 2,2% та була мінімальною з квітня 2021 року.

В Італії споживчі ціни минулого місяця підвищилися на 0,7% у річному вираженні порівняно з 1,1% у серпні. Це найслабкіші темпи зростання за дев'ять місяців.

Акції LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton впали в ціні на 4% і є лідером зниження серед компонентів CAC 40. Найбільший світовий виробник товарів класу люкс у січні-вересні знизив виручку на 2%. В органічному вираженні (без урахування зміни курсів валют та купівлі/продажу бізнесу) вона залишилася на минулорічному рівні.

Котирування акцій інших виробників товарів класу "люкс" також пішли вниз: Kering - на 2,2%, Burberry - на 2,2%, Hermes - на 1,8%, L'Oreal - на 2,6%, Pernod Ricard - на 1,7%, Remy Cointreau - на 1,3%.

Папери Stellantis подешевшали на 1% на новині про те, що продаж автомобілів компанії в третьому кварталі впав на 20%.

До представників автомобільної галузі, ціна акцій яких опускається, входять також Bayerische Motoren Werke AG - на 0,4%, Mercedes - на 0,7%, "префи" Porsche - на 1,2%.

Вартість ASML Holding знижується на 5% після падіння на 15,6% за підсумками попередніх торгів. Провідний світовий виробник обладнання для випуску чипів напередодні заявив, що відновлення глобального напівпровідникового ринку потребуватиме більше часу, ніж передбачалося. З цієї причини компанія прогнозує свій виторг у 2025 році на рівні 30-35 млрд євро, тоді як аналітики в середньому оцінювали її в 36,1 млрд євро.

Тим часом у Великій Британії дорожчають папери виробників кольорових та дорогоцінних металів, зокрема й Antofagasta - на 3,1%, Endeavour Mining - на 2,8%, Fresnillo - на 2,4%, Rio Tinto - на 0,5%.

Antofagasta підтвердила прогноз на 2024 рік, а Rio Tinto повідомила про збільшення видобутку та постачання залізної руди в третьому кварталі на 1% р/р.

Капіталізація провідних нафтовиробників регіону також підвищується: Shell - на 1,2%, BP Plc - на 1,1%, TotalEnergies - на 0,2%, Equinor - на 0,7%.