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НБУ встановив довідковий курс гривні - 41,2247 грн/$1
12:44 16.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 16 жовтня 2024 року.
|Показник
|15.10.2024
|16.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2255
|41.2247
|0.00
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 16 жовтня - 41,2139 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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