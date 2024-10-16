Ціни на золото стабільно тримаються нижче рекордних максимумів на тлі перспектив зниження ставок

Ціни на золото стабілізувалися близько до рекордних максимумів на азіатських торгах в середу, відігравши деякі нещодавні втрати, оскільки трейдери зберігали бети на те, що Федеральна резервна система США продовжить знижувати процентні ставки.

Жовтий метал досяг рекордних максимумів у вересні, але з тих пір залишається обмеженим в діапазоні вище 2600 доларів за унцію, оскільки трейдери закладають в ціну повільніший темп зниження ставок ФРС. Долар досягнув двомісячних максимумів, чинячи тиск на ринки металів.

Але ринки зберегли бети на те, що ставки в США все ж таки поступово знижуватимуться, що створило додатковий потенціал для металів та інших недохідних активів. Це утримувало золото поблизу нещодавніх піків.

Спот-золото о 06:39 EET подорожчало на 0,2% до $2 667,072 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,2% до $2 83,95 за унцію.

Спотові ціни на золото протягом останніх трьох тижнів перебували в діапазоні, намагаючись досягти нових максимумів, оскільки ринки оцінювали більш високу кінцеву ставку ФРС.

Наприкінці вересня спотові ціни досягли рекордного рівня в $2 685,96 за унцію.

Хоча побоювання щодо погіршення геополітичних умов на Близькому Сході стимулювали певний попит на злитки як на прихісток, він був зменшений через зміцнення долара після появи ознак стійкості американської економіки.

Тим не менш, золото продовжує демонструвати значне зростання цього року, досягнувши низки рекордних максимумів на бетах на те, що процентні ставки в США врешті-решт знизяться.

За даними CME Fedwatch Tool, трейдери оцінюють у 91,1% ймовірність того, що ФРС у листопаді знизить ставки на 25 базисних пунктів, що є меншим, ніж зниження на 50 б.п., яке відбулося у вересні. Трейдери також вважають, що ймовірність того, що ставки залишаться незмінними, невелика.

Інші дорогоцінні метали зросли в середу, оскільки долар відступив від нещодавніх двомісячних максимумів. Ф'ючерси на платину зросли на 0,9% до $1 005,30 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до $31,812 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь стабілізувалися після різкого падіння на останніх сесіях на тлі сумнівів щодо нещодавніх зусиль Китаю зі стимулювання економіки.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,6% до $9 586,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь зросли на 0,4% до $4 3603 за фунт.

Ціни на мідь знизилися на останніх сесіях, оскільки трейдери були здебільшого пригнічені нещодавніми заходами стимулювання з боку Китаю, який є найбільшим імпортером, особливо тому, що Пекін не повідомив подробиць про розмір і терміни запланованих заходів.

Слабкі економічні показники з Китаю також вплинули на ціни: нещодавні дані свідчать про збереження дезінфляції, в той час як ключові експортні товари країни скоротилися.