Індекси Волл-стріт знизилися на тлі падіння акцій виробників чіпів та нафтовиків

Основні фондові індекси Волл-стріт у вівторок закрилися з падінням на 1%, причому Nasdaq, що має велику частку технологічних компаній, очолив падіння, оскільки акції компаній, що виробляють мікросхеми, впали через побоювання щодо попиту, в той час як енергетичний сектор впав на 3% через падіння цін на нафту.

Звіти про прибутки були неоднозначними: позитивна реакція на деякі фінансові результати контрастувала з 8% падінням акцій UnitedHealth після того, як медичний страховик спрогнозував прибуток на 2025 рік, нижчий за оцінки Волл-стріт.

Nasdaq зазнав особливого тиску з боку важковаговика ринку Nvidia, провідного виробника чіпів для штучного інтелекту. Акції Nvidia впали на 4,7% після рекордного закриття в понеділок і після повідомлення в ЗМІ про те, що адміністрація Байдена розглядає можливість обмеження експорту чіпів штучного інтелекту американськими компаніями.

Акції чіпів в цілому втратили позиції після того, як результати виробника чіп-обладнання ASML Holdings показали несприятливі очікування щодо продажів у 2025 році. Акції ASML, що котируються на біржі США, впали на 16% і допомогли потягнути вниз індекс напівпровідників Філадельфії на 5,3%, що стало найбільшим одноденним падінням з початку вересня.

«Схоже, що набагато більше стресу сконцентровано в мікросхемах. Це чинить тиск на технології як сектор», - сказав Кевін Гордон, старший інвестиційний стратег Charles Schwab.

Але хоча Гордон вважає, що слабші, ніж очікувалося, прибутки є приводом для розпродажу акцій чипінгу, його обнадіює той факт, що на Nasdaq приблизно стільки ж акцій зростають, скільки падають.

«Це не широке вимивання», - сказав він, зазначивши, що акції, які розпродавалися в цей день, раніше дорожчали. «Це свідчить про те, що мега-акції тягнуть вниз індекси».

Індекс енергетичної галузі знизився на 3%, що стало найбільшим одноденним падінням з початку жовтня 2023 року, оскільки ціни на нафту впали на тлі слабких очікувань попиту після того, як в ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що Ізраїль не завдасть удару по іранських нафтових об'єктах.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 324,80 пункту, або 0,75%, до 42 740,42, S&P 500 - на 44,59 пункту, або 0,76%, до 5 815,26, а Nasdaq Composite - на 187,10 пункту, або 1,01%, до 18 315,59.

Варто зазначити, що і Dow, і S&P 500 зафіксували рекордні максимуми закриття попередньої сесії.

Після енергетики найбільше знизився технологічний індекс S&P 500, який втратив 1,8%.

Натомість безпечні сектори показали кращі результати, причому найбільше зросла нерухомість, додавши 1,2%, за нею йдуть споживчі товари першої необхідності, що зросли на 0,6%, та комунальні послуги, які додали 0,5%.

У фінансовому секторі акції Bank of America зросли на 0,5% після збільшення прибутку в третьому кварталі, а акції Charles Schwab піднялися на 6% після перевищення прогнозів.

Однак акції Citigroup впали на 5% після того, як банк повідомив про змішані результати: чистий прибуток знизився, а чистий процентний дохід виявився слабшим, ніж очікувалося, в той час як андеррайтинг боргових зобов'язань підтримав результати інвестиційного банкінгу.

Всупереч тенденції падіння акцій технологічних компаній, акції Apple зросли на 1,1% після того, як раніше досягли рекордного максимуму.

Акції Walgreens Boots Alliance також зросли на 15,8% після того, як вони ледь перевершили знижені оцінки Волл-стріт щодо скоригованого прибутку в четвертому кварталі і оголосили про плани закрити 1200 магазинів для скорочення витрат.

Найближчими днями інвестори чекатимуть на наступну порцію прибутку, а також на ключові економічні дані, включаючи щомісячні показники роздрібних продажів і промислового виробництва.

Раніше у вівторок вдень президент ФРС Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що навіть після вересневого зниження процентних ставок, політики все ще працюють над зниженням інфляції.

Трейдери оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів в листопаді, приблизно в 98%, згідно з даними CME's FedWatch.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 514 нових максимумів і 41 новий мінімум, падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 1,01 до 1.

На Nasdaq 2 109 акцій зросли і 2 214 впали, оскільки акції, що знижуються, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 1,05 до 1.

Індекс S&P 500 показав 112 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму, тоді як Nasdaq Composite показав 173 нових максимуми і 82 нових мінімуми.

На американських біржах з рук в руки перейшло 12,85 мільярдів акцій порівняно з 12,18 мільярдами в середньому за останні 20 днів.