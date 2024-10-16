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Долар США слабо зміцнюється до євро, дешевшає до фунта та єни
17:45 15.10.2024 |
Долар США слабко зміцнюється до євро на торгах у вівторок, дешевшає до фунта стерлінгів та єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,15%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.
Трейдери оцінюють заяви представників Федеральної резервної системи (ФРС), а також статдані з Європи.
Член ради керівників ФРС Крістофер Воллер заявив напередодні, що Федрезерву слід "діяти обережно" в подальшому пом'якшенні політики, щоб не допустити посилення інфляції. Статдані показують, що американська економіка "набагато сильніша, ніж здавалося раніше", і "ринок праці залишається цілком здоровим", сказав він під час виступу в Стенфордському університеті.
Воллер зазначив, що як ФРС, так і Волл-стріт були збиті з пантелику літньою статистикою, яка свідчила про уповільнення економічної активності в США. Він нагадав, що різко негативна реакція фондового ринку на липневі дані з ринку праці спровокувала очікування, що Федрезерв може провести екстрене засідання для зниження ставки.
"Нові та переглянуті дані, однак, показують, що економічна активність у США, можливо, сповільнюється слабкіше", - сказав Воллер, слова якого наводить Market Watch.
Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполіса Ніл Кашкарі тим часом заявив, що вважає за доцільне "подальше помірне зниження" ставки ФРС.
Пара євро/долар за даними на 15:25 кв у вівторок торгується на рівні $1,0908 проти $1,0911 на закриття ринку в понеділок.
Увагу трейдерів спрямовано на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), що відбудеться цього четверга. Трейдери очікують від європейського регулятора чергового зниження ставок.
Курс фунта до долара піднявся до $1,3082 з $1,3059 напередодні. Дані Національного статистичного управління Великої Британії, опубліковані у вівторок, засвідчили уповільнення середніх темпів зростання зарплат без урахування бонусів у країні в червні-серпні до 4,9% у річному вираженні - мінімуму з червня 2022 року.
Аналітик ING Франческо Песоле зазначає, що ці дані не дають чітких сигналів Банку Англії. "Залишається потенціал для подальшого сповільнення темпів зростання зарплат, яке дало б британському ЦБ більше впевненості для зниження ставки", - каже експерт, слова якого наводить The Wall Street Journal.
Курс долара до єни опустився до 149,26 єни зі 149,76 єни на закриття попередніх торгів.
Вартість долара в парі з офшорним юанем збільшилася до 7,1203 юаня з 7,0955 юаня в понеділок.
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