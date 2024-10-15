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АНАЛІТИКА

НКЦПФР розширила перелік ненадійних інвестпроєктів на 19 позицій

15:46 15.10.2024 |

Фінанси

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала трейдингові платформи Bintrade, TradeNOW, SuperTrade24 та ще 16 інвестпроєктів до списку ненадійних.

Згідно з інформацією на сайті регулятора, до списку внесено платформи для торгів цінними паперами BinWorld, Binomex, Marolix, платформи OpenOption, Market BitTrading, IBX Trade, MT2Trading, Yadix

Крім того, до переліку увійшли брокери Forex.ee, ADROFX, OKEY FX ONE, Prestige Capital Holding Pte Ltd, торгова платформа Flex Options, NDM-tlc, Asset Wealth та проєкт binPro.

Таким чином, загальна кількість позицій у переліку становить 321.

"Ми постійно проводимо моніторинг діяльності підозрілих інвестиційних проєктів. Ключовими ознаками, на які ми орієнтуємося - відсутність будь-яких ліцензій та дозволів, виданих в Україні на провадження відповідної діяльності; відсутність юридичної реєстрації в нашій країні; великий відсоток гарантованої прибутковості та агресивний маркетинг", - наводяться у повідомленні слова члена комісії Іраклія Барамії.

У НКЦПФР ще раз нагадали потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, а також через осіб, які вказують на недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність у країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний список проектів наведено на веб-сторінці НКЦПФР у розділі "Захист прав інвесторів".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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