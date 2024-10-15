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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2255 грн/$1
12:39 15.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 15 жовтня 2024 року.
|Показник
|14.10.2024
|14.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2000
|41.2255
|0.06
Дані: Нацбанк України.
Курс НБУ на 15 жовтня - 41,1963 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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