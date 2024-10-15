Бізнес у вересні скоротив гривневі депозити на 9,1 млрд грн, а населення наростило на 17,8 млрд грн - НБУ

Депозити юридичних осіб у національній валюті скорочуються другий місяць поспіль: у вересні вони знизилися ще на 9,09 млрд грн - до 929,17 млрд грн, тоді як гривневі вклади домогосподарств зросли на 17,80 млрд грн - до 767,54 млрд грн, свідчить статистика Національного банку України (НБУ).

Що стосується депозитів в іноземній валюті, то бізнес скоротив їх суттєвіше - на 2,2%, або на $226,3 млн, до $10,24 млрд, тоді як приріст валютних вкладів населення був меншим - 1,3%, або $129,6 млн грн, до $9,75 млрд.

У результаті загалом обсяг депозитів в українських банках у гривневому еквіваленті за вересень скоротився на 0,2% - до 2,56 трлн грн.

Зазначається, що середні ставки нових оформлених гривневих депозитів юросіб у вересні зросли на 0,1 в.п. - до 8,6% річних, тоді як для фізосіб знизилися на 0,2 в.п. - до 10,4% річних.

Середні ставки валютних вкладів бізнесу і домогосподарств збереглися на рівні серпня - 0,9% і 1,1% річних, відповідно.

Згідно з даними регулятора, за вересень загальний кредитний портфель банків зріс на 1,2%, або на 13,56 млрд грн - до 1 трлн 104 млрд грн. Гривневі кредити бізнесу зростають восьмий місяць поспіль: за вересень вони додали ще 2%, або 11,52 млрд грн - до 575,91 млрд грн, тоді як кредити юрособам в інвалюті зменшилися на $13 млн - до $5,99 млрд.

За інформацією Нацбанку, середні відсоткові ставки за кредитами бізнесу в національній валюті минулого місяця піднялися на 0,1 в.п. - до 14,7% річних, тоді як в інвалюті - знизилися на 0,2 в.п. - до 6,4% річних.

Щодо населення, то гривневі позики йому безперервно зростають дев'ять місяців поспіль: за вересень їхній обсяг збільшився на 1,3%, або на 3,27 млрд грн, - до 254,99 млрд грн, тоді як валютних скоротився на $1 млн - до рівня $303 млн.

Ставка споживчих кредитів у нацвалюті збереглася на рівні 33,8% річних, тоді як в інвалюті піднялася на 1,8 в.п. - до 15,1% річних.

Як зазначив центробанк, ставки міжбанківських кредитів у вересні знизилися на 1,7 п. п. - до 11,6%, зокрема, за кредитами "овернайт" - на 0,8 п. п., до 11,9% річних.

Як повідомлялося, правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку з 20 вересня на рівні 13%, але знизити ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) та 1 в.п. - до 15,5% і 16%, відповідно.

Інфляція в Україні у вересні зросла до 1,5% з 0,6% у серпні та нуля в липні, а в річному вимірі - до 8,6% з 7,5% за підсумками серпня і 5,4% за підсумками липня.

