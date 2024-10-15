Долар на більш ніж двомісячному максимумі, єна біля 150 за долар

У вівторок курс долара США досяг більш ніж двомісячного максимуму по відношенню до основних валют на тлі бетів на те, що Федеральна резервна система США продовжить помірне зниження ставок в найближчому майбутньому, в той час як єна наблизилася до ключового рівня 150 за долар.

Курс євро був стабільним на початку азіатських торгів, але близький до найнижчого рівня з 8 серпня, якого він торкнувся в понеділок напередодні засідання Європейського центрального банку в четвер, на якому центробанк, схоже, оголосить про чергове зниження процентних ставок.

Ряд американських даних показав, що економіка США залишається стійкою і сповільнюється лише помірно, в той час як інфляція у вересні зросла трохи більше, ніж очікувалося, що змусило трейдерів зменшити бети на значне зниження ставок з боку ФРС.

Центральний банк США розпочав цикл пом'якшення монетарної політики з агресивного зниження облікової ставки на 50 базисних пунктів на своєму останньому засіданні у вересні. Зараз трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 б.п. в листопаді на рівні 89%, а за рік - на 45 б.п..

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, в останній раз був на рівні 103,18, трохи не дотягнувши до 103,36, найвищого рівня з 8 серпня, якого він досяг в понеділок. Індекс виріс на 2,5% і знаходиться на шляху до того, щоб перервати свою тримісячну серію втрат.

Долар отримав підтримку після того, як глава ФРС Крістофер Уоллер в понеділок закликав до «більшої обережності» щодо зниження процентних ставок в майбутньому, посилаючись на останні економічні дані.

«Що б не сталося в найближчій перспективі, мій базовий сценарій, як і раніше, передбачає поступове зниження облікової ставки протягом наступного року», - сказав Уоллер.

Нещодавні урагани та страйк в Boeing можуть ускладнити показники ринку праці, позбавивши, можливо, понад 100 000 робочих місць щомісячного приросту в жовтні, за оцінками Уоллера. Наступні дані по заробітній платі в несільськогосподарському секторі (NFP) будуть опубліковані на початку листопада.

«Більшість знала, що нещодавні перебої призведуть до того, що публікація даних по НЗП буде безладною, але коментар Уоллера дає певну кількісну оцінку того, якого роду перебоїв ми можемо очікувати», - сказав Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу Pepperstone.

«По суті, якщо наступний NFP буде настільки спотвореним, ринок не матиме такого ж рівня контролю над ціновими ризиками до листопадового засідання FOMC».

Зростання долара за останні кілька тижнів призвело до зниження курсу єни, особливо після зміни риторики голови Банку Японії Кадзуо Уеда і несподіваної опозиції подальшому підвищенню ставок з боку нового прем'єр-міністра Шигеру Ісіби.

Це викликало сумніви щодо того, коли центральний банк Японії наступного разу посилить політику.

Востаннє єна коштувала 149,55 за долар на початку торгів, досягнувши 2-1/2 місячного максимуму в 149,98 в понеділок, коли Японія була закрита на вихідні. Востаннє вона досягала рівня 150 1 серпня.

Тим часом австралійський долар стабільно тримався на рівні $0,67275, в той час як новозеландський долар знизився на 0,13% до $0,6089. Євро востаннє купували за $1,090825.

Китайський офшорний юань мало змінився і склав 7,0935 за долар після того, як Caixin Global повідомило, що Китай може залучити додаткові 6 трильйонів юанів (850 мільярдів доларів) від продажу казначейських облігацій протягом трьох років, щоб допомогти підтримати економіку, що просідає, за допомогою додаткових фіскальних стимулів.

Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG, сказав, що зараз ринок, схоже, дотримується думки, що нові заходи стимулювання знаходяться на горизонті, можливо, на засіданні постійного комітету Всекитайських зборів народних представників наприкінці цього місяця.