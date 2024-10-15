S&P 500 завершив торги на новому рекордному рівні, а Dow вперше перевищив позначку 43 тисячі

У понеділок Уолл-стріт завершив торги з новими рекордними показниками, оскільки інвестори купували акції технологічних компаній напередодні напруженого тижня, наповненого корпоративними звітами та важливими економічними даними.

У дещо пригнічений для торгівлі день, оскільки ринки облігацій були закриті через федеральне свято, з рук в руки перейшло лише 9,55 мільярдів акцій, проти 12,05 мільярдів акцій, які в середньому рухалися за останні 20 торгових днів.

Проте, висхідного імпульсу, перенесеного з п'ятниці, коли найбільші банки розпочали сезон корпоративних звітів за третій квартал на позитивній ноті, було достатньо, щоб індекс Dow Jones Industrial Average вперше перевищив позначку 43 000 пунктів.

Цього тижня очікується звітність 41 компанії зі списку S&P 500, і цей потік нових даних з корпоративної Америки допоможе інвесторам оцінити стан американської економіки і зрозуміти, чи зможуть компанії продовжувати виправдовувати оцінки фондових ринків.

До цього, однак, саме акції технологічних компаній допомогли підняти ринки в понеділок, а напівпровідники були особливо в моді. Індекс напівпровідникових компаній підскочив на 1,8% до більш ніж двомісячного максимуму, чому сприяло зростання на 6,8% акцій Arm Holdings, а також акції важковаговика ринку Nvidia, які зросли на 2,4% до рекордного закриття.

Індекс інформаційних технологій був лідером серед секторів S&P 500, піднявшись на 1,4%. Серед інших акцій, що зросли, акції Alphabet, Apple, Microsoft і Tesla зросли від 0,6% до 1,6%.

S&P 500 виріс на 44,82 пункти, або на 0,77%, до 5 859,85 пунктів, в той час як Nasdaq Composite піднявся на 159,75 пунктів, або на 0,87%, до 18 502,69. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 201,36 пункту, або на 0,47%, до 43 065,22.

Незважаючи на позитивну динаміку індексу Dow, його зростання в понеділок було стримане падінням акцій Caterpillar на 2% після зниження брокерського рейтингу, а також падінням акцій Boeing на 1,3% після того, як авіабудівна компанія повідомила про більші, ніж очікувалося, збитки в третьому кварталі в п'ятницю.

Прибутки банків, можливо, посилили надії на те, що хороші результати допоможуть акціям продовжити свій потужний ріст у 2024 році. Однак, зважаючи на натягнуті оцінки акцій - S&P 500 торгується на рівні 21,8-кратного форвардного прибутку проти довгострокового середнього показника 15,7 - компаніям, можливо, буде важко задовольнити інвесторів.

Згідно з даними, зібраними LSEG, зростання прибутку S&P 500 у третьому кварталі в річному обчисленні оцінюється на рівні 4,9%.

«Якщо подумати про попередні показники прибутку, я б очікував, що ця тенденція, ймовірно, призведе до зростання в цьому циклі, - сказав Кевін Маккалоу, портфельний консультант Natixis Investment Managers Solutions.

«Це не схоже на попередні цикли звітності, коли ви входили з дуже високими очікуваннями, і компаніям було дуже важко їх виправдати», - сказав він, додавши, що оскільки планка зараз трохи нижча, інвесторам легше сприймати звіти компаній у позитивному світлі.

Серед тих, хто звітує у вівторок, багато відомих фінансових компаній, в тому числі Bank of America і Citigroup, а також гіганти галузі охорони здоров'я Johnson & Johnson і UnitedHealth Group.

Цього тижня інвестори також стежитимуть за важливими економічними даними, зокрема, за вересневими показниками роздрібних продажів, які дадуть уявлення про фінансовий стан американських споживачів.