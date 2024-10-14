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Долар США зміцнюється до євро, фунта та єни
15:41 14.10.2024 |
Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у понеділок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,27%, ширший WSJ Dollar Index - 0,29%.
Експерти убачають подальший потенціал зміцнення американської валюти, відзначаючи як очікування щодо ставок світових ЦП, так і загальний уникнення ризику на світових ринках.
Відсутність чітких новин з Китаю щодо бюджетних стимулів, що очікувалися цими вихідними, чинить тиск на ризиковані активи та сприяє зміцненню долара, зазначає аналітик Brown Brothers Harriman Еліас Хаддад. Крім того, американську валюту підтримує ослаблення очікувань щодо темпів пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою, каже Хаддад, якого цитує The Wall Street Journal.
Тим часом, Європейський центральний банк (ЄЦБ), напевно, прискорить темпи зниження ключових ставок, щоб підтримати зростання економіки в умовах спаду інфляції.
Консенсус-прогноз аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, передбачає, що ставки ЄЦБ досягнуть рівнів, що не обмежують економічну активність, до кінця 2025 року. Аналітики впевнені, що європейський регулятор цього тижня опустить ставку за депозитами на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 3,25%.
Пара євро/долар за даними на 14:50 кв у понеділок торгується на рівні $1,0916 проти $1,0939 на закриття ринку у п'ятницю.
Вартість фунта стерлінгів становить $1,3047 порівняно з $1,3067 за підсумками попередньої сесії.
Курс долара до єни піднявся до 149,67 ни із 149,14 єни на закриття попередніх торгів. Вартість долара в парі з офшорним юанем опустилася до 7,0942 юаня з 7,0697 юаня у п'ятницю.
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