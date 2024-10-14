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Долар продовжує зростання, поки інвестори аналізують плани Китаю щодо стимулювання економіки
07:41 14.10.2024 |
Долар продовжив зростання на початку торгів у понеділок в Азії, оскільки святкові дні в Японії знизили ліквідність, і в центрі уваги ринку опинилися дещо розчаровуючі заяви Китаю щодо стимулювання економіки.
Євро знизився на 0,13% до $1,0922, а фунт майже на 0,2% до $1,3043. Долар не змінився по відношенню до японської єни на рівні 149,20.
Індекс долара був на рівні 103,10, трохи піднявшись і наблизившись до піку минулого тижня, найвищого з середини серпня, на тлі зниження трейдерами бетів на подальше різке зниження ставок Федеральною резервною системою на наступних засіданнях цього року.
Напередодні відкриття материкового ринку юань подешевшав більш ніж на 0,2% по відношенню до долара, в той час як австралійський долар, чиї статки тісно пов'язані з Китаєм, подешевшав на 0,16% до $0,67385.
У суботу Китай заявив, що «значно збільшить» випуск державних боргових зобов'язань, щоб запропонувати субсидії людям з низькими доходами, підтримати ринок нерухомості і поповнити капітал державних банків, оскільки він намагається відновити сповільнене економічне зростання.
Не надаючи подробиць про розмір фіскальних стимулів, які готуються, міністр фінансів Лан Фоан заявив на прес-конференції, що цього року буде більше «антициклічних заходів».
«Ринки, ймовірно, розчаровані тим, що Міністерство фінансів Китаю не оголосило про конкретні додаткові стимули», - сказав Річард Франулович, керівник відділу валютних стратегій Westpac.
«Прес-брифінг, що відбувся на вихідних, в основному лише підтверджує наші очікування, що зміна політики Китаю варта одноразового підвищення курсу австралійського долара на 3-4 центи, з яких приблизно половина вже врахована в ціні».
За його словами, подальші кроки малоймовірні, доки не буде досягнуто прогресу у вирішенні проблеми надлишкового житла, боргів місцевих органів влади та демографічних викликів, пов'язаних зі старінням населення Китаю.
Юань впав на 0,9% по відношенню до долара з 24 вересня, коли Народний банк Китаю розпочав найагресивніші заходи стимулювання економіки з часів пандемії.
Індекс CSI300 побив рекорди денних рухів і в цілому виріс на 16%. Але в останні сесії акції зростали нестабільно, оскільки початковий ентузіазм щодо економічного стимулювання змінився занепокоєнням щодо того, чи буде політична підтримка достатньою для відродження зростання.
«Може знадобитися більше часу для більш продуманих і цілеспрямованих заходів», - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC в Сінгапурі. Але ці заходи також мають бути прийняті швидко, оскільки ринки з нетерпінням чекають на них». Завищені очікування проти недоотриманих результатів призведуть до розчарування...»
Минулого тижня валютні курси на основних ринках були стриманими. Єна та євро впали приблизно на 0,3% кожна, фунт стерлінгів втратив 0,4%, а індекс долара піднявся на 0,4%.
Казначейські облігації США навряд чи зможуть зіграти значну роль у понеділок, оскільки ринки Японії та США закриті на свята.
Дані минулого тижня по США, які показали дещо вищу, ніж очікувалось, споживчу інфляцію, а також вищу щотижневу кількість заявок на допомогу з безробіття, залишили незмінними очікування того, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів в листопаді та грудні.
У центрі уваги трейдерів - дані по роздрібним продажам і заявкам на допомогу з безробіття в США, які вийдуть в четвер.
Пізніше в понеділок виступить глава ФРС Крістофер Воллер. Він є одним з тих, хто підтримує більш значне зниження ставки, оскільки зараз він стурбований тим, що темпи зростання цін відстають від цільового показника ФРС.
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