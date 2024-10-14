S&P 500, Dow побили рекорди, підтримані несподіваним банківським прибутком





S&P 500 та Dow досягли рекордних максимумів на закритті торгів у п'ятницю завдяки значному зростанню фінансових акцій після того, як банки повідомили про сильні квартальні результати, а останні дані по інфляції підсилили очікування щодо зниження ставки Федеральної резервної системи США в листопаді.

Найбільші фінансові компанії розпочали сезон звітності, а акції JPMorgan Chase завершили сесію з ростом на 4,4% після того, як кредитор повідомив про вищий, ніж очікувалося, прибуток у третьому кварталі і підвищив річний прогноз процентного доходу.

Акції Wells Fargo зросли на 5,6% після того, як його прибуток також перевершив очікування аналітиків. Акції BlackRock зросли на 3,6% після того, як компанія з управління активами повідомила, що її активи під управлінням досягли рекордно високого рівня вже третій квартал поспіль.

Інші акції галузі також зросли, завдяки чому індекс S&P 500 Financials отримав найбільший приріст на кілька пунктів.

«Ми отримали хороші звіти про прибутки від провідних фінансових компаній. Це гарний початок сезону звітності», - сказав Еван Браун, портфельний менеджер і керівник департаменту мульти-активних стратегій UBS Asset Management, додавши, що це є гарною ознакою для економіки.

«Коли фінансові показники хороші, саме так виглядає м'яка посадка. Це позитивний загальний знак для економіки і задає позитивний тон для публікації звітів про прибутки в інших галузях протягом наступних кількох тижнів».

За день Dow Jones Industrial Average виріс на 409,74 пункти, або на 0,97%, до 42 863,86, S&P 500 - на 34,98 пункти, або на 0,61%, до 5 815,03, а Nasdaq Composite - на 60,89 пункти, або на 0,33%, до 18 342,94.

За тиждень S&P 500 додав 1,1%, Dow піднявся на 1,2%, а Nasdaq - на 1,1%, причому всі три індекси показали п'ятий тижневий приріст поспіль.

Раніше в той же день дані Міністерства праці США показали, що індекс цін виробників (ІЦВ) для кінцевого попиту у вересні не змінився на щомісячній основі в порівнянні з 0,1% зростанням, яке очікували економісти, опитані агентством Reuters.

П'ятничні дані по ІЦВ слідують за показником індексу споживчих цін (ІСЦ) за четвер, який виявився трохи вищим за прогнози, хоча щотижневі заявки на допомогу з безробіття зросли більше, ніж очікувалося.

«Ринок впевнений, що нас чекає м'яка посадка і що інфляція, навіть з урахуванням того, що ІСЦ був трохи вищим, ніж очікувалося, буде помірною», - сказав Скотт Рен, старший глобальний ринковий стратег Wells Fargo Investment Institute в Сент-Луїсі, штат Міссурі, - «Наразі ринок впевнений, що нас чекає м'яка посадка».

«Якщо ви подивитеся на сьогоднішні дані по ІЦВ, то і основний, і кінцевий попит були трохи нижче, ніж очікувалося ... Інфляція, безумовно, була помірною, і це позитивний момент, на який звернув увагу ринок».

Тим часом, попереднє значення жовтневого індексу споживчих настроїв Мічиганського університету склало 68,9, в той час як аналітики очікували 70,8.

Після виходу даних за тиждень трейдери залишили ставки незмінними, оскільки ймовірність того, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів на листопадовому засіданні, становить приблизно 88%, а ймовірність того, що вона залишить ставку без змін, - 12%, згідно з інструментом CME FedWatch.

Протягом сесії споживчий дискреційний індекс перебував під тиском падіння акцій Tesla на 8,8% після того, як виробник електромобілів представив свій довгоочікуваний роботаксі, але не надав подробиць про те, як швидко він може наростити виробництво або впоратися з потенційними регуляторними перешкодами.

Індекс S&P 500 фінансових послуг додав 1,95%, а індекс S&P 500 банків - 4,2%. Під час сесії він досяг найвищого рівня з лютого 2022 року. Регіональний банківський індекс KBW закрився на 3,4%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), де було зафіксовано 455 нових максимумів та 44 нових мінімуми, зростання перевищило падіння у співвідношенні 3,96 до 1.

На Nasdaq 3 142 акції зросли, а 1 088 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,89 до 1. Індекс S&P 500 показав 69 нових 52-тижневих максимумів і один новий мінімум, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 139 нових максимумів і 84 нових мінімуми.

На американських біржах з рук в руки перейшло 10,27 мільярда акцій порівняно з 12,06 мільярда за останні 20 сесій.