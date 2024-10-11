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АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до євро і фунта, дорожчає в парі з єною

16:46 11.10.2024 |

Фінанси

 

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, зміцнюється до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - додає 0,1%.

DXY завершує в плюсі другий тиждень поспіль у зв'язку з ослабленням надій трейдерів на подальше різке зниження базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС).

Звіт Мінпраці США, опублікований у четвер, показав менш суттєве, ніж очікувалося, уповільнення темпів інфляції в країні у вересні. Споживчі ціни (індекс CPI) у Штатах збільшилися на 2,4% проти того самого місяця минулого року.

Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 2,5% у серпні та була мінімальною з лютого 2021 року. Однак консенсус-прогноз аналітиків, опитаних Trading Economics, передбачав суттєвіше уповільнення інфляції - до 2,3%.

Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Атланти Рафаель Бостік заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, що у вересні він виступав за додаткове зниження ставки загалом на 25 базисних пунктів (б.п.) до кінця поточного року. Він зазначив, що вважає за можливе пропустити підвищення ставки на одному з двох засідань, що залишилися до кінця року.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,0935 проти $1,0939 на закриття попередньої сесії.

Увагу трейдерів спрямовано на Китай, оскільки раніше цього тижня Пекін повідомив, що Мінфін КНР оголосить нові заходи бюджетної політики в суботу. Експерти чекають від китайської влади масштабних заходів підтримки економіки.

Події в Китаї можуть вплинути на динаміку пари євро/долар у короткостроковій перспективі, враховуючи, що євро зазвичай добре реагує на позитивні новини з КНР, зазначає аналітик ING Франческо Песоле, якого цитує The Wall Street Journal.

Вартість фунта стерлінгів становить $1,3057 порівняно з $1,3060 напередодні.

Курс долара до єни піднявся до 149,04 єни з 148,57 єни на закриття попередньої сесії. Вартість долара в парі з офшорним юанем опустилася до 7,0725 юаня з 7,0826 юаня за підсумками попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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