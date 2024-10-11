Європейські ринки акцій змінюються слабко та різноспрямовано

Європейські фондові індекси коливаються слабко та різноспрямовано на торгах у п'ятницю.

Тиск на світові ринки надали дані про менш суттєве, ніж очікувалося, уповільнення інфляції в США минулого місяця, що послабило очікування швидкого подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою. Тепер увага трейдерів спрямована на Китай, оскільки раніше цього тижня Пекін повідомив, що Мінфін КНР оголосить нові заходи бюджетної політики у суботу.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12.55 кв опустився на 0,03%, до 518,95 пункту.

Німецький DAX до цього часу додав 0,1%, французький CAC 40 - 0,06%, британський FTSE 100 збільшився на 0,2%, італійський FTSE MIB - на 0,12%, іспанський IBEX 35 додав 0,01%.

Інвестори також оцінюють проєкт бюджету Франції на 2025 рік, представлений напередодні урядом країни. Бюджет передбачає заходи скорочення видатків та підвищення податків на загальну суму близько 60 млрд євро. Збільшення податків стосуватиметься 440 великих компаній із річним виторгом понад мільярд євро і буде тимчасовим. Уряд Франції розраховує залучити за рахунок цього 12 млрд євро протягом двох років.

Серед лідерів зниження у Франції у п'ятницю - акції Stellantis (-3,5%). Автоконцерн оголосив про перестановки у керівництві для спрощення організаційної структури та підвищення ефективності операцій, а також повернення фокусу уваги на пріоритетні напрями. Головний фінансовий директор Stellantis Наталі Найт залишить свою посаду, її замінить Даг Остерман. Компанія також призначила нових операційних директорів підрозділів у Північній Америці, Європі та Китаї. Stellantis підтвердила, що процес пошуку наступника Карлоса Тавареса на посаді CEO вже триває. Термін його контракту спливає на початку 2026 року.

Папери французького виробника електронного обладнання Thales подешевшали на 1,8% за погіршенням рекомендації для них аналітиками Berenberg до "купувати" з "тримати".

Ринкова вартість фармкомпанії Sanofi знизилася на 0,3%. Sanofi розпочала переговори з інвесткомпанією Clayton Dubilier & Rice (CD&R) про продаж 50-відсоткової частки в підрозділі Opella, що займається виробництвом безрецептурних препаратів та харчових добавок. За даними газети Financial Times, CD&R оцінює Opella у 15,5 млрд євро.

Капіталізація BP Plc зменшилася на 0,4%. Британська нафтогазова компанія очікує, що обсяг виробництва у сегменті upstream (розвідка та видобуток нафти та газу) у третьому кварталі був на рівні другого. Низка факторів, зокрема збільшення списань у сфері розвідки та видобутку, а також зниження маржі нафтопереробки, негативно позначилися на результатах ВР у третьому кварталі, йдеться у пресрелізі компанії.

Ціна акцій британського оператора мережі супермаркетів J Sainsbury впала на 4,6% на інформації про те, що її найбільший інвестор - Qatar Investment Authority - скоротив частку в компанії, продавши акції на 306 млн фунтів стерлінгів.

Помітне зниження у Франкфурті демонструють папери Fresenius Medical Care (-0,9%), Bayer (-0,8%), Volkswagen (-0,6%), BMW (-0,8%). Водночас дорожчають акції Siemens Energy (+3,8%) та Airbus (+3,1%).