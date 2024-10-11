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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,1965 грн/$1
12:51 11.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 11 жовтня 2024 року.
|Показник
|10.10.2024
|11.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.1875
|41.1965
|0.02
Дані: Нацбанк України.
Курс НБУ на 11 жовтня - 41,2072 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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