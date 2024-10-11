НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,1965 грн/$1

Два найбільших французьких автомобільних концерни - Stellantis і Renault - можуть об'єднатись в альянс для більш успішної боротьби з китайськими автовиробниками. Попри ряд повідомлень з різних джерел, керівництво компаній не коментує інформацію про злиття.