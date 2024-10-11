Ціни на золото зросли після даних по індексу споживчих цін; мідь зростає на тлі стимулювання Китаю

Ціни на золото зросли на азіатських торгах в п'ятницю, продовживши нічне зростання, оскільки сильні дані по інфляції в США були дещо нівельовані м'якими показниками по ринку праці.

Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли в очікуванні нових сигналів з боку Китаю щодо фіскальних стимулів.

Ціни на інші метали підтримувалися слабкістю долара, який впав з двомісячних максимумів, оскільки трейдери зберігали ставки на те, що Федеральна резервна система все ще буде знижувати процентні ставки в найближчі місяці, хоча і повільніше. Проте золото залишилось значно нижче нещодавніх піків.

Спотове золото о 02:41 подорожчало на 1,4% до 2645,6 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 1,4% до 2662,50 доларів за унцію.

Ціни на золото, як і раніше, були налаштовані завершити тиждень трохи нижче, оскільки ринки ставлять на те, що ФРС знизить ставки на меншу величину в найближчі місяці.

Дані по інфляції індексу споживчих цін, опубліковані в четвер, посилили цю думку. Але цей показник був нівельований даними з ринку праці, які показали більше, ніж очікувалось, зростання тижневих заявок на допомогу з безробіття.

Долар впав з двомісячних максимумів після виходу даних по заявкам на допомогу з безробіття, оскільки слабкість на ринку праці, як очікується, дасть ФРС більше стимулів для зниження процентних ставок.

За даними CME Fedwatch Tool, трейдери оцінювали ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у листопаді на рівні 81%.

Інші дорогоцінні метали зросли в п'ятницю, відігравши більшу частину нещодавніх втрат. Ф'ючерси на платину зросли на 3,2% до $987,85 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 2,9% до $31,558 за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,9% до $9 772,50 за тонну, в той час як грудневі ф'ючерси на мідь виросли на 1,3% до $4,4562 за фунт.

Ралі міді почалося після того, як червоний метал зазнав різких втрат на початку цього тижня після невтішних сигналів про стимулювання з боку найбільшого імпортера - Китаю.

Міністерство фінансів Китаю має намір провести прес-конференцію в суботу, щоб представити плани щодо подальшого фіскального стимулювання на тлі зростаючих закликів до більш цілеспрямованої економічної підтримки.

Аналітики очікують, що Пекін виділить щонайменше 2 трильйони юанів (283 мільярди доларів), причому більшість заходів буде спрямована на підтримку приватного споживання.