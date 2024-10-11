Фінансові новини
- |
- 11.10.24
- |
- 12:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото зросли після даних по індексу споживчих цін; мідь зростає на тлі стимулювання Китаю
09:15 11.10.2024 |
Ціни на золото зросли на азіатських торгах в п'ятницю, продовживши нічне зростання, оскільки сильні дані по інфляції в США були дещо нівельовані м'якими показниками по ринку праці.
Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли в очікуванні нових сигналів з боку Китаю щодо фіскальних стимулів.
Ціни на інші метали підтримувалися слабкістю долара, який впав з двомісячних максимумів, оскільки трейдери зберігали ставки на те, що Федеральна резервна система все ще буде знижувати процентні ставки в найближчі місяці, хоча і повільніше. Проте золото залишилось значно нижче нещодавніх піків.
Спотове золото о 02:41 подорожчало на 1,4% до 2645,6 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 1,4% до 2662,50 доларів за унцію.
Ціни на золото, як і раніше, були налаштовані завершити тиждень трохи нижче, оскільки ринки ставлять на те, що ФРС знизить ставки на меншу величину в найближчі місяці.
Дані по інфляції індексу споживчих цін, опубліковані в четвер, посилили цю думку. Але цей показник був нівельований даними з ринку праці, які показали більше, ніж очікувалось, зростання тижневих заявок на допомогу з безробіття.
Долар впав з двомісячних максимумів після виходу даних по заявкам на допомогу з безробіття, оскільки слабкість на ринку праці, як очікується, дасть ФРС більше стимулів для зниження процентних ставок.
За даними CME Fedwatch Tool, трейдери оцінювали ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у листопаді на рівні 81%.
Інші дорогоцінні метали зросли в п'ятницю, відігравши більшу частину нещодавніх втрат. Ф'ючерси на платину зросли на 3,2% до $987,85 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 2,9% до $31,558 за унцію.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,9% до $9 772,50 за тонну, в той час як грудневі ф'ючерси на мідь виросли на 1,3% до $4,4562 за фунт.
Ралі міді почалося після того, як червоний метал зазнав різких втрат на початку цього тижня після невтішних сигналів про стимулювання з боку найбільшого імпортера - Китаю.
Міністерство фінансів Китаю має намір провести прес-конференцію в суботу, щоб представити плани щодо подальшого фіскального стимулювання на тлі зростаючих закликів до більш цілеспрямованої економічної підтримки.
Аналітики очікують, що Пекін виділить щонайменше 2 трильйони юанів (283 мільярди доларів), причому більшість заходів буде спрямована на підтримку приватного споживання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада після ухвалення закону про підвищення військового збору прибрала введення його заднім числом – депутат
|ЄС – про удари по кораблях із зерном в Одесі: Це відповідь охочим до миру з Путіним
|Рада підтримала виключення Одарченка та Дмитрука зі складу Комітетів
|Рада ухвалила збільшення податків, але зі змінами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Офіційна заява НКЦПФР щодо розповсюдження недостовірної інформації
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.10.24
|Ціни на золото зросли після даних по індексу споживчих цін; мідь зростає на тлі стимулювання Китаю
|Акції в Азії: Китай падає на тлі уваги до стимулювання, Південна Корея зростає після зниження ставки Банком Кореї
|Доларові бугаї зазнали поразки, оскільки трейдери збільшують бети на зниження ставок ФРС
|Волл-стріт закрилася трохи нижче після вищих, ніж очікувалося, показників інфляції та кількості заявок на допомогу з безробіття
|«Пільг на крипту не буде»: Гетманцев анонсував оподаткування криптовалюти на початку наступного року
Бізнес
|TikTok має українськомовних модераторів, які працюють з Європи, – топменеджер
|Renault і Stellantis можуть об'єднатись у новий альянс і створити автомобільний Airbus: подробиці
|Epic виграла суд проти Google: користувачі в США зможуть завантажувати сторонні магазини з Play Store
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel