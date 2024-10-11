Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото зросли після даних по індексу споживчих цін; мідь зростає на тлі стимулювання Китаю

09:15 11.10.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли на азіатських торгах в п'ятницю, продовживши нічне зростання, оскільки сильні дані по інфляції в США були дещо нівельовані м'якими показниками по ринку праці.

Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли в очікуванні нових сигналів з боку Китаю щодо фіскальних стимулів.

Ціни на інші метали підтримувалися слабкістю долара, який впав з двомісячних максимумів, оскільки трейдери зберігали ставки на те, що Федеральна резервна система все ще буде знижувати процентні ставки в найближчі місяці, хоча і повільніше. Проте золото залишилось значно нижче нещодавніх піків.

Спотове золото о 02:41 подорожчало на 1,4% до 2645,6 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 1,4% до 2662,50 доларів за унцію.

Ціни на золото, як і раніше, були налаштовані завершити тиждень трохи нижче, оскільки ринки ставлять на те, що ФРС знизить ставки на меншу величину в найближчі місяці.

Дані по інфляції індексу споживчих цін, опубліковані в четвер, посилили цю думку. Але цей показник був нівельований даними з ринку праці, які показали більше, ніж очікувалось, зростання тижневих заявок на допомогу з безробіття.

Долар впав з двомісячних максимумів після виходу даних по заявкам на допомогу з безробіття, оскільки слабкість на ринку праці, як очікується, дасть ФРС більше стимулів для зниження процентних ставок.

За даними CME Fedwatch Tool, трейдери оцінювали ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у листопаді на рівні 81%.

Інші дорогоцінні метали зросли в п'ятницю, відігравши більшу частину нещодавніх втрат. Ф'ючерси на платину зросли на 3,2% до $987,85 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 2,9% до $31,558 за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,9% до $9 772,50 за тонну, в той час як грудневі ф'ючерси на мідь виросли на 1,3% до $4,4562 за фунт.

Ралі міді почалося після того, як червоний метал зазнав різких втрат на початку цього тижня після невтішних сигналів про стимулювання з боку найбільшого імпортера - Китаю.

Міністерство фінансів Китаю має намір провести прес-конференцію в суботу, щоб представити плани щодо подальшого фіскального стимулювання на тлі зростаючих закликів до більш цілеспрямованої економічної підтримки.

Аналітики очікують, що Пекін виділить щонайменше 2 трильйони юанів (283 мільярди доларів), причому більшість заходів буде спрямована на підтримку приватного споживання.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2072
  0,0138
 0,03
EUR
 1
 45,0477
  0,0797
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8885  0,02 0,04 41,5000  0,02 0,04
EUR 44,9423  0,07 0,16 45,6185  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2150  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес