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Акції в Азії: Китай падає на тлі уваги до стимулювання, Південна Корея зростає після зниження ставки Банком Кореї
08:51 11.10.2024 |
Більшість азіатських акцій знизилися в п'ятницю: китайські ринки просіли в очікуванні нових сигналів щодо фіскальних стимулів, в той час як південнокорейські акції зросли після того, як Банк Кореї знизив відсоткові ставки.
Більш широкі ринки були пригнічені, оскільки більш високі, ніж очікувалось, дані по інфляції в США породили сумніви щодо того, наскільки Федеральна резервна система знизить процентні ставки в найближчі місяці.
Азійські ринки підхопили негативну динаміку з Волл-стріт, і в четвер завершили торги трохи нижче, оскільки дані по інфляції підтвердили бети на те, що ФРС знизить ставки в листопаді на 25 пунктів.
Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на торгах в Азії, зосередившись на сезоні звітності за третій квартал.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали від 1,5% до 2%, втративши позиції після волатильної сесії в четвер, оскільки інвестори очікували нових сигналів щодо заходів фіскального стимулювання.
Міністерство фінансів Китаю має намір провести брифінг в суботу, на якому воно розповість про фіскальну підтримку економіки. Брифінг було оголошено після того, як інвестори в основному не підтримали останній раунд монетарного стимулювання Пекіну і закликали до більш цілеспрямованих фіскальних заходів.
Аналітики очікують, що Китай розгорне щонайменше 2 трильйони юанів ($283 мільярди) фіскальних заходів, основна частина яких буде спрямована на підтримку приватного споживання.
Китайські акції спочатку зросли до дворічних максимумів на оптимізмі щодо нових стимулів. Але в останні сесії це зростання загальмувалося, оскільки інвестори сумніваються, наскільки Пекін має запас міцності, щоб випустити додаткові заходи підтримки.
Особливою проблемою є високий рівень державного боргу Китаю, який може обмежити масштаби будь-якого фіскального стимулювання. Крім того, Пекін поки що залишається значною мірою консервативним у своїх заходах зі стимулювання економіки.
Ринки Гонконгу були закриті на вихідні.
Сумніви щодо Китаю тиснули на ширші азійські ринки. Австралійський ASX 200 впав на 0,1%, в той час як японські індекси Nikkei 225 і TOPIX торгувалися в боковому тренді.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились помірно позитивно після різкого падіння з рекордних максимумів минулого тижня.
Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,3%, а місцеві акції отримали підтримку від зниження процентної ставки Банком Кореї.
Банк Кореї знизив ставку на 25 базисних пунктів до 3,25%, що свідчить про відхід від обмежувальної політики на тлі уповільнення темпів економічного зростання та зниження інфляції.
Це було перше зниження ставки Банком Кореї за останні чотири роки, і відбулося воно в той час, коли центральний банк намагався підтримати сповільнення темпів зростання. Охолодження ринку житла також призвело до необхідності пом'якшення монетарних умов в країні.
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