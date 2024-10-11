Доларові бугаї зазнали поразки, оскільки трейдери збільшують бети на зниження ставок ФРС

Долар США впав з двомісячних максимумів, досягнутих за ніч, проти основних конкурентів після того, як ознаки слабкості на ринку праці посилили аргументацію на користь швидкого зниження ставок Федеральної резервної системи.

Незважаючи на це, в п'ятницю долар продовжив друге поспіль тижневе зростання після того, як несподівано високі показники місячної заробітної плати минулого тижня спонукали трейдерів зняти бети на зниження ставки на піввідсотка на наступному засіданні ФРС.

Інтерпретація ринком сплеску первинних заявок на допомогу з безробіття в четвер ускладнилася зростанням індексу споживчих цін (ІСЦ) в той же день, що послужило нагадуванням про те, що може знадобитися обмежувальна монетарна політика для того, щоб взяти інфляцію під контроль.

Бети на зниження ставки ФРС на чверть пункту 7 листопада зросли до 83,3% з 80,3% днем раніше, а решта бетів на те, що політика залишиться незмінною, згідно з даними CME Group's FedWatch Tool. Тижнем раніше ймовірність зниження ставки на півпункту становила 32,1%, а ймовірність зниження на чверть пункту - 67,9%.

Дохідність дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай рухається в ногу з очікуваннями щодо відсоткових ставок, знизилась протягом дня і на початку п'ятниці становила 3,9531%, зберігаючи тиск на долар.

Індекс долара, який вимірює курс долара до шести аналогічних валют, станом на 03:11 EET залишився на рівні 102,84, але знизився на 0,3% з 103,17 у четвер, що було найвищим рівнем з 15 серпня. За тиждень індекс має зрости на 0,39%, після того, як минулого тижня він зріс на 2,06%.

Хоча ФРС сигналізувала про зміщення фокусу в бік повної зайнятості, а не цінової стабільності, інвестори очікували від індексу споживчих цін підтвердження того, що інфляція перебуває під контролем.

«Чистим наслідком стала певна волатильність на світових ринках, але в цілому дохідність не зазнала значних змін», - сказав Тапас Стрікленд, керівник відділу ринкової економіки в Національному банку Австралії.

«В цілому, (результат ІСЦ) не змінює історію про помірну інфляцію, і це має заохотити ФРС повернутися до більш нейтральної політики, де б вона не була».

Коментарі чиновників ФРС в четвер вказали на розбіжність у поглядах: президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі заявив, що «переважна більшість» політиків ФРС очікує, що ставки «поступово знизяться до рівня, значно нижчого за сьогоднішній», в той час як президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік сказав, що він «безумовно відкритий для того, щоб пропустити зниження ставок в листопаді».

Долар додав 0,06% до 148,68 ієни, повернувшись до максимуму четверга 149,58 ієни, рівня, який раніше не спостерігався з 2 серпня.

Курс євро стабілізувався на рівні $1,093650 після того, як за ніч відскочив від двомісячного мінімуму на рівні $1,090025.

Австралійський долар утримався на рівні $0,67395 після того, як у четвер відскочив від найнижчого рівня з 16 вересня - $0,6702.

Цього тижня австралійська валюта була підтримана зростанням і зниженням очікувань щодо стимулювання економіки найбільшого торгового партнера Австралії - Китаю. Міністерство фінансів Китаю планує провести прес-конференцію з питань фіскальної політики в суботу.