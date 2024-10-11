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АНАЛІТИКА

Волл-стріт закрилася трохи нижче після вищих, ніж очікувалося, показників інфляції та кількості заявок на допомогу з безробіття

07:59 11.10.2024 |

Фінанси

 

Основні індекси Волл-стріт у четвер закрилися зі зниженням, оскільки інвестори очікували вищих, ніж очікувалося, показників інфляції та кількості заявок на допомогу з безробіття, які вкажуть на стан американської економіки та подальшу динаміку процентних ставок.

Індекс споживчих цін у вересні виріс на 0,2% в місячному обчисленні і на 2,4% в річному, причому обидва показники виявилися трохи вищими, ніж очікували економісти, опитані агентством Reuters.

Базовий показник, який не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, зріс на 3,3% в річному обчисленні, тоді як очікувалося, що він становитиме 3,2%.

В окремому звіті, опублікованому в четвер, кількість заявок на допомогу з безробіття також зросла до 258 000 за тиждень, що закінчився 5 жовтня, в порівнянні з прогнозом 230 000.

«Інвестори розривалися між сильнішим, ніж очікувалося, звітом по індексу споживчих цін і слабшим, ніж очікувалося, звітом по заявкам на допомогу з безробіття», - сказав Джек Аблін, головний інвестиційний директор Cresset Capital в Чикаго. «Один з них показав, що інфляція зростає швидше, ніж очікувалося, а інший - що економіка виглядає слабшою, ніж очікувалося. Це найгірший з обох звітів».

Після економічних даних трейдери оцінювали ймовірність того, що Федеральний резерв знизить ставки на 25 базисних пунктів на своєму засіданні в листопаді, приблизно в 80%, і приблизно в 20%, що він залишить ставки без змін, згідно з даними CME's FedWatch Tool.

Президент Федерального резервного банку Атланти Рафаель Бостік в четвер заявив, що йому було б «абсолютно комфортно» пропустити зниження процентної ставки на майбутньому засіданні центрального банку США, додавши, що «нестабільність» останніх даних по інфляції і зайнятості може виправдати залишення ставок без змін в листопаді.

Президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі заявив, що бачить «поступове» зниження ставок протягом наступних півтора року, в той час як Джон Вільямс з ФРБ Нью-Йорка сказав, що він все ще бачить зниження ставок попереду.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 57,88 пунктів, або 0,14%, до 42 454,12, S&P 500 - на 11,99 пунктів, або 0,21%, до 5 780,05, а Nasdaq Composite - на 9,57 пунктів, або 0,05%, до 18 282,05.

І S&P 500, і Dow досягли рекордних максимумів на закритті попереднього дня.

Лише три з 11 основних галузей промисловості S&P 500 зросли в четвер, причому енергетика додала 0,8% і випередила решту секторів завдяки зростанню цін на нафту.

Ф'ючерси на нафту зросли, оскільки споживання палива в США різко зросло напередодні урагану Мілтон, який обрушився на західне узбережжя Флориди в середу пізно ввечері. Ціни на нафту також підтримуються побоюваннями щодо поставок, пов'язаними з конфліктами на Близькому Сході.

Інвестори також готуються до сезону звітності за третій квартал, а найбільші банки мають оприлюднити результати у п'ятницю.

Згідно з оцінками LSEG, темпи зростання прибутку S&P 500 у третьому кварталі складуть 5% у річному обчисленні.

Акції Delta Air Lines впали на 1% після того, як компанія спрогнозувала квартальний дохід нижче очікуваного в очікуванні зниження витрат на подорожі. Інші авіакомпанії також втратили позиції разом з American Airlines, які впали на 1,4%.

Акції Pfizer впали на 2,8%, оскільки колишні керівники компанії дистанціювалися від кампанії інвесторів-активістів Starboard, спрямованої проти виробника ліків.

На американських біржах з рук в руки перейшло 11,02 млрд. акцій порівняно з 12,06 млрд. ковзних середніх за останні 20 сесій.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), де було зафіксовано 185 нових максимумів і 55 нових мінімумів, падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,39 до 1.

На Nasdaq 1,616 акцій зросли, а 2,576 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,59 до 1. Індекс S&P 500 досяг 22 нових 52-тижневих максимумів і 2 нових мінімумів, а Nasdaq Composite зафіксував 60 нових максимумів і 163 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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