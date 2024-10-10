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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
У JPMorgan назвали фактори, які можуть суттєво змінити ринок криптовалют у найближчі місяці
17:41 10.10.2024 |
Нещодавній звіт JPMorgan висвітлює кілька важливих моментів щодо стану ринку криптовалют, та факторів, які можуть вплинути на нього найближчим часом. Основні висновки зі звіту:
Uptober
Існує історична тенденція до високих показників жовтня, так званий Uptober. Аналітики наголосили, що понад 70% усіх жовтнів принесли біткоїну позитивну прибутковість.
«Хоча попередні результати не є провісником майбутніх результатів, ми вважаємо, що популяризація Uptober може вплинути на поведінку і призвести до позитивного місяця для біткоїна в жовтні», - пишуть аналітики.
Зниження відсоткових ставок
Попри те, що Федеральна резервна система США знизила відсоткові ставки, ринок криптовалют не отримав значної вигоди від цих змін у монетарній політиці. Це може бути пов'язано з ширшими макроекономічними факторами, що впливають на ринкову динаміку.
«Ми ще не побачили очікуваного «вибуху» цін на криптовалюти після зниження відсоткової ставки Федеральної резервної системи 18 вересня», - зазначили аналітики, припускаючи, що ринок може чекати на більшу стабільність перед прийняттям рішучих заходів.
Затвердження спотового Bitcoin ETF
Аналітики також підкреслили відсутність історичних даних, що ускладнює прогнозування того, як криптовалюти реагуватимуть на цикли зміни відсоткових ставок.
Затвердження торгівлі опціонами спотових ETF на біткоїн має покращити ліквідність на ринку. А це, своєю чергою, може залучити більше інституційних інвесторів та створити більше можливостей для роздрібних учасників.
«З опціонами інвестори тепер мають більш динамічний спосіб взаємодії з ETF і збільшення ліквідності базового активу», - вважають у JPMorgan.
У середині вересня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) затвердила пропозицію BlackRock iShares Bitcoin Trust на спотовий ETF для лістингу на Nasdaq та торгівлі опціонами, хоча остаточне схвалення залежить від Корпорації з клірингу опціонів (OCC) та Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).
Оновлення Ethereum Pectra
Найбільший хардфорк в історії Ethereum (ETH) під назвою Pectra аналітики JPMorgan радять розглядати як довгострокове покращення фундаментальної структури Ethereum, а не подію, що призведе до негайного зростання ціни.
Чутливість до макроекономічних факторів
Ринок криптовалют стає дедалі чутливішим до макроекономічних тенденцій, що вказує на те, що ширші економічні умови, а не лише окремі події у світі криптовалют, впливатимуть на наступний значний ринковий зсув. Наразі ринок очікує на каталізатор, що зможе підштовхнути інвесторів до більш активної участі.
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