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АНАЛІТИКА

Долар зміцнюється до євро, стабільний до фунта перед виходом даних про динаміку інфляції у США

15:47 10.10.2024 |

Фінанси

 

Долар США слабо зміцнюється до євро на торгах у п'ятницю, стабільний до фунта стерлінгів та дешевшає до єни перед публікацією вересневого звіту про динаміку споживчих цін у Штатах.

Мінпраці США оприлюднить ці дані о 15.30 EET Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає уповільнення інфляції у країні у вересні до 2,3% у річному вираженні із серпневих 2,5%.

Протокол останнього засідання Федеральної резервної системи (ФРС), опублікований напередодні, показав, що американський ЦП не має наміру поспішати з пом'якшенням грошово-кредитної політики. Це переконало трейдерів у тому, що очікувати подальшого зниження ставки на 50 базисних пунктів, як у вересні, не варто.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,01%.

Пара євро/долар за даними на 15:00 EET торгується на рівні $1,0931 проти $1,0941 на закриття попередньої сесії. Європейський центральний банк (ЄЦБ) "з високою ймовірністю" знову знизить ключові відсоткові ставки наступного тижня, заявив голова Банку Франції та член ради управляючих ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гало в інтерв'ю France Info.

Вартість фунта стерлінгів становить $1,3067 порівняно з $1,3071 напередодні.

Курс долара до єни опустився до 149,01 єни із 149,31 єни на закриття попередньої сесії.

Заступник голови правління Банку Японії Ріодзо Хіміно заявив у четвер, що регулятор не має заздалегідь визначеного курсу грошово-кредитної політики, і всі рішення приймаються від засідання до засідання.

Банк Японії уважно оцінює економічну статистику на своїх засіданнях, і фокус його уваги змінюється в залежності від даних, що надходять, сказав Хіміно.

Вартість долара в парі з офшорним юанем опустилася до 7,0915 юаня проти 7,0938 за підсумками попередніх торгів.

Зміцненню юаня у четвер сприяють заходи підтримки ринку акцій, анонсовані Народним банком Китаю (НБК), зазначає Trading Economics. Китайський ЦБ запустив програму Securities, Funds and Insurance Company Swap Facility (SFISF) обсягом 500 млрд юанів ($70,7 млрд). SFISF є своповим механізмом, який дозволить брокерам, фондам і страховим компаніям отримувати високоліквідні активи під заставу наявних у них бондів, ETF і акцій, що входять до складу фондового індексу CSI 300.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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