Фінансові новини
- |
- 10.10.24
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1875 грн/$1
12:40 10.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 10 жовтня 2024 року.
|Показник
|09.10.2024
|10.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2052
|41.1875
|-0.04
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 10 жовтня - 41,1934 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС – про удари по кораблях із зерном в Одесі: Це відповідь охочим до миру з Путіним
|Рада підтримала виключення Одарченка та Дмитрука зі складу Комітетів
|Рада ухвалила збільшення податків, але зі змінами
|На час аудиту критичних підприємств бронювання працівників не призупинятимуть, - Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар зміцнюється до євро, стабільний до фунта перед виходом даних про динаміку інфляції у США
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1875 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.10.24
|Ціни на золото стримані в очікуванні даних по індексу споживчих цін; мідь на підйомі завдяки стимулюванню Китаю
|Акції в Азії зростають з фокусом на ІСЦ у США; Китай волатильний на тлі розмов про стимулювання
|Долар коливається біля двомісячного максимуму, оскільки бети на пом'якшення ФРС зменшуються напередодні даних по інфляції
|Американські акції зросли після протоколу ФРС; в центрі уваги дані по інфляції та прибутки
Бізнес
|Epic виграла суд проти Google: користувачі в США зможуть завантажувати сторонні магазини з Play Store
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel
|Apple відмовилась від проєкту розумного кільця
|Українська гра Super Zoo Story вийшла на Kickstarter і зібрала вже в 1,5 рази більше потрібної суми