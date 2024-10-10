Ціни на золото стримані в очікуванні даних по індексу споживчих цін; мідь на підйомі завдяки стимулюванню Китаю

Ціни на золото незначно змінилися на торгах в Азії в четвер на тлі постійного тиску з боку сильнішого долара, при цьому основна увага прикута до прийдешніх ключових даних по інфляції, які дадуть додаткові підказки щодо процентних ставок.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли, дещо компенсувавши нещодавні втрати, оскільки найбільший імпортер - Китай - оприлюднив плани щодо запровадження заходів фіскального стимулювання.

Але на ціни на метали тиснув сильний долар, оскільки трейдери закладали в ціну повільніші темпи зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США. Ця думка потягнула золото з рекордних максимумів минулого тижня.

Спотове золото о 06:16 EET подорожчало на 0,2% до 2613,15 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні зросли на 0,2% до 2630,20 доларів за унцію.

Основна увага зосереджена на даних по інфляції індексу споживчих цін, які будуть опубліковані сьогодні, і які, ймовірно, вплинуть на перспективи Федеральної резервної системи щодо процентних ставок.

Очікується, що базовий індекс споживчих цін дещо знизився, в той час як загальний індекс споживчих цін залишився високим у вересні.

Повільна інфляція та стабільність на ринку праці дають ФРС менше стимулів для різкого зниження процентних ставок. Сильні дані по заробітній платі, опубліковані минулого тижня, дали поштовх цій думці, і трейдери вже повністю врахували очікування ще одного зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів у листопаді.

Протокол вересневого засідання ФРС показав, що політики підтримали зниження ставки на 50 базисних пунктів. Але вони не визначились щодо темпів подальшого зниження ставок.

Менші зниження ставок не обіцяють нічого хорошого для золота та інших недохідних активів, оскільки вони збільшують їхню альтернативну вартість.

Інші дорогоцінні метали зросли в четвер, але також зазнали значних втрат. Ф'ючерси на платину виросли на 1% до $969,75 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до $30,742 за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,6% до $9 749,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь виросли на 0,5% до $4,4355 за фунт. Обидва контракти різко впали на цьому тижні, оскільки нещодавні заходи грошово-кредитного стимулювання з боку Китаю в значній мірі не виправдали себе.

Але Пекін окреслив плани щодо заходів фіскального стимулювання, і в суботу міністерство фінансів Китаю проведе брифінг, на якому оприлюднить більше деталей.

Інвестори вимагають цілеспрямованих фіскальних заходів для стимулювання зростання найбільшого в світі імпортера міді. Китай бореться з нестримною дефляцією і затяжним падінням ринку нерухомості.