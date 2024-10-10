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Акції в Азії зростають з фокусом на ІСЦ у США; Китай волатильний на тлі розмов про стимулювання
08:23 10.10.2024 |
Більшість азіатських акцій зросли в четвер, зосередившись на ключових даних по інфляції в США, які дадуть нові підказки щодо процентних ставок, в той час як китайські ринки зазнали різких коливань, оскільки Пекін оголосив про плани щодо подальших заходів фіскального стимулювання.
Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Волл-стріт, де індекс Dow Jones Industrial Average досяг рекордного рівня закриття після того, як протокол вересневого засідання Федеральної резервної системи показав, що політики підтримали зниження ставки на 50 базисних пунктів.
Але ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на азіатських торгах, враховуючи, що протокол також показав, що ФРС не має наміру знижувати процентну ставку в будь-якому темпі.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite коливалися в межах 1% в ході нестабільних торгів після різкого падіння в середу.
Акції впали навіть після того, як міністерство фінансів заявило, що цієї суботи проведе брифінг, на якому викладе плани щодо заходів фіскального стимулювання, спрямованих на прискорення зростання.
Цей крок був зроблений після того, як у вівторок відбувся брифінг щодо нещодавніх заходів монетарного стимулювання, який значною мірою розчарував інвесторів. У середу китайські ринки впали з дворічних максимумів.
Інвестори засумнівалися в тому, скільки ще підтримки надасть Пекін, враховуючи, що країна також бореться з підвищеним рівнем боргу.
Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 2,5%, оговтавшись від різких втрат, зафіксованих на початку тижня. Акції Trip.com Group Ltd стали лідером індексу, підскочивши більш ніж на 5% після того, як Citi підвищив оцінку прибутку компанії.
Китайські ринки отримали певну підтримку від Народного банку, який виділив 500 млрд юанів ($70,69 млрд) на підтримку ліквідності ринків капіталу.
Азійські ринки в четвер дещо зросли, оскільки основна увага була зосереджена на даних по інфляції індексу споживчих цін в США, які мають бути опубліковані пізніше в четвер, щоб дати більше підказок щодо подальшої динаміки ставок.
Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,3%, а TOPIX додав 0,2%. Зростання в Японії було обмежене даними, що показали більше, ніж очікувалось, зростання індексу цін виробників у вересні, що може свідчити про посилення інфляційного тиску в країні.
Оптимізм щодо Китаю допоміг австралійському ASX 200 додати 0,6%, зважаючи на велику торговельну залежність країни від материка.
Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,5%, піднявшись на надолужуючій торгівлі після вихідного в середу.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися у флеті, оскільки індекс відновився після падіння з рекордних максимумів минулого тижня.
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