Американські акції зросли після протоколу ФРС; в центрі уваги дані по інфляції та прибутки

Акції Волл-стріт виросли в середу, а індекси S&P 500 і Dow досягли рекордних максимумів на закритті після публікації протоколу засідання Федеральної резервної системи і напередодні вересневих даних по інфляції і сезону звітів про прибутки.

Акції компанії Alphabet, яка є лідером ринку, знизилися на 1,5% після того, як Міністерство юстиції США заявило, що може звернутися до судді з проханням змусити Google продати частину свого бізнесу. До них відносяться веб-браузер Chrome і операційна система Android, щоб обмежити пошукову монополію компанії.

Протокол вересневого засідання ФРС показав, що «значна більшість» чиновників підтримала значне зниження ставки на півпункту. Однак, було досягнуто більш широкої згоди, що цей крок не зобов'язує ФРС до якогось певного темпу зниження ставки в майбутньому.

За даними CME's FedWatch Tool, останнім часом трейдери оцінювали ймовірність зниження вартості запозичень на 25 базисних пунктів на рівні 79%, а ймовірність того, що ФРС залишить ставки без змін, становила 21%.

«Протокол підтвердив те, про що ми думали весь цей час, і заспокоїв інвесторів. Були дебати щодо зниження ставки на 50 базисних пунктів, а це означає, що не було всеохоплюючого консенсусу щодо необхідності різкого зниження на 50 базисних пунктів», - сказав Ліндсі Белл, головний стратег 248 Ventures в Шарлотті, Північна Кароліна.

Ринок очікує на звіт по інфляції індексу споживчих цін, який буде опублікований сьогодні, а також на сезон корпоративних звітів за третій квартал, який розпочнеться в п'ятницю, коли деякі з найбільших американських банків опублікують свої звіти.

«Протокол також став ще одним підтвердженням того, що ФРС вважає, що вони виграли боротьбу з інфляцією. Тому завтрашній показник індексу споживчих цін не повинен стати надто великим сюрпризом», - сказав Белл.

Цього тижня торги були нестабільними, оскільки інвестори коригували очікування щодо зниження ставок після того, як напрочуд сильний вересневий звіт про зайнятість свідчив про те, що економіка США знаходиться в кращій формі, ніж побоювалися інвестори.

«Після п'ятничного звіту по зайнятості на ринку панує атмосфера оптимізму. Інвестори зберігають оптимізм щодо сценарію м'якої рецесії», - сказала вона, маючи на увазі можливість того, що економіка може навіть уникнути легкої рецесії.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 431,63 пункти, або на 1,03%, до 42 512,00. S&P 500 виріс на 40,91 пункту, або на 0,71%, до 5 792,04, а Nasdaq Composite піднявся на 108,70 пункту, або на 0,60%, до 18 291,62.

S&P зареєстрував рекордний показник закриття вперше в жовтні, але вже 44-й раз за 2024 рік. Востаннє індекс Dow демонстрував рекордне закриття 4 жовтня.

З 11 галузей промисловості S&P 500 9 зросли, в той час як чутливі до тарифів комунальні послуги впали на 0,9%, а індекс послуг зв'язку, який включає Alphabet, втратив 0,6%.

«Новини про антимонопольні ініціативи викликають занепокоєння щодо того, що це означає для технологічного сектору в цілому і для найбільш домінуючих гравців зокрема», - сказав Деніел Морріс, головний ринковий стратег з управління активами в BNP Paribas.

Інвестори також стежать за потенційними збитками від урагану 5 категорії «Мілтон».

Ураган наближався до західного узбережжя Флориди, породжуючи торнадо і накриваючи регіон дощем і вітром за кілька годин до його очікуваного виходу на сушу біля затоки Тампа в середу ввечері, де він може спричинити небезпечний для життя приплив морської води до населених пунктів, що вже постраждали від урагану «Хелен».

Серед провідних акцій акції Boeing впали на 3,4% після того, як зірвалися переговори між аерокосмічною компанією та її ключовою виробничою профспілкою.

Акції Norwegian Cruise Line зросли на 10,9% після того, як Citi підвищив їхній рейтинг до «купувати». Аналогічні акції Carnival зросли на 7%, а Royal Caribbean Cruises додали 5,2%.

Акції Arcadium Lithium злетіли на 30,9% після того, як Rio Tinto заявила, що придбає компанію за $6,7 млрд.

Акції китайської групи Alibaba, що котируються в США, впали на 1,6%, а акції PDD Holdings - на 2,3%, оскільки інвестори сумніваються, чи оголосить Китай про нові заходи стимулювання економіки.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 339 нових максимумів і 49 нових мінімумів, акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,31 до 1.

На Nasdaq 2164 акції зросли, а 2113 впали, оскільки кількість акцій, що зростали, переважала кількість акцій, що падали, у співвідношенні 1,02 до 1. Індекс S&P 500 досяг 52 нових 52-тижневих максимумів і двох нових мінімумів, а індекс Nasdaq Composite зафіксував 88 нових максимумів і 133 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 11,09 мільярдів акцій порівняно з 12,04 мільярдами ковзних середніх за останні 20 сесій.