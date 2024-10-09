Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.

Пара євро/долар за даними на 15:15 EET торгується на рівні $1,0958 проти $1,0982 на закриття попередньої сесії.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) "з високою ймовірністю" знову знизить ключові відсоткові ставки наступного тижня, заявив голова Банку Франції та член ради управляючих ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гало в інтерв'ю France Info.

"Ми ухвалимо рішення наступного тижня. Однак сьогодні я можу сказати, що зниження ставки дуже ймовірне, і воно не буде останнім", - зазначив Гало.

ЄЦБ опустив ставки у вересні вже вдруге у цьому циклі та дав зрозуміти, що продовжить поступове пом'якшення грошово-кредитної політики. Останні статдані показали, що інфляція в єврозоні сповільнюється швидше, ніж очікувалося, а економічне зростання не виправдовує очікувань. Це, ймовірно, підштовхне європейського регулятора до зменшення ставок на засіданні, що відбудеться 17 жовтня, пише The Wall Street Journal.

Увага трейдерів у середу спрямована на протокол вересневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС). Крім того, ринок очікує даних про динаміку споживчих цін у США за вересень, які вийдуть у четвер.

Вартість фунта стерлінгів до долара на цей час опустилася до $1,3088 порівняно з $1,3104 напередодні.

Курс фунта може відновити зростання, якщо дані про ВВП Великобританії за серпень, які будуть оприлюднені в п'ятницю, виявляться сильнішими за очікування, зазначає аналітик Ebury Метью Райан.

Остання статистика щодо Британії "дещо розчарувала", й інвестори, які роблять ставку на зміцнення фунта, розраховують на розворот цієї тенденції з публікацією серпневих даних, каже Райан, якого цитує WSJ.

Курс долара до єни збільшився до 148,74 єни із 148,2 єни на закриття попередньої сесії. Вартість долара у парі з офшорним юанем становить 7,0742 юаня проти 7,0736 юаня за підсумками попередніх торгів.