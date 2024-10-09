Фінансові новини
- |
- 09.10.24
- |
- 14:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2052 грн/$1
12:39 09.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 9 жовтня 2024 року.
|Показник
|08.10.2024
|09.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.1755
|41.2052
|0.07
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 9 жовтня - 41,1756 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна уразила у Росії склад з боєприпасами КНДР - Генштаб
|Власник Vodafone приватизує ОГХК за 3,9 млрд грн
|Росіяни активно застосовують хімічну зброю проти ЗСУ, - Генштаб
|Угорщина не розблокує кредит у $50 млрд за рахунок росактивів до виборів у США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2052 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.10.24
|«Приватбанк» обрав нового голову правління
|На вартість золота тисне невизначеність щодо ставок ФРС, на тлі прогнозів по інфляції
|Ціни на нафту стабілізувалися після падіння через можливе припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою
|Акції в Азії в плюсі на зростанні технкомпаній; Китай падає на фоні послаблення стимулюючих заходів
|Долар зберігає рівновагу напередодні протоколу ФРС, ківі падає після значного зниження ставки
Бізнес
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel
|Apple відмовилась від проєкту розумного кільця
|Українська гра Super Zoo Story вийшла на Kickstarter і зібрала вже в 1,5 рази більше потрібної суми
|Суд ЄС: Facebook не може використовувати особисті дані користувачів у рекламних цілях