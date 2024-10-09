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На вартість золота тисне невизначеність щодо ставок ФРС, на тлі прогнозів по інфляції
09:08 09.10.2024 |
Ціни на золото впали на азіатських торгах в середу, продовживши падіння з рекордних максимумів на тлі зростаючих бетів на те, що Федеральна резервна система буде знижувати процентні ставки повільніше в найближчі місяці.
Міцний долар також тиснув на більш широкі ринки металів, оскільки бети на менше зниження ставок ФРС призвели до зростання прибутковості казначейських облігацій США.
Спотове золото о 06:57 EET подешевшало на 0,2% до 2615,90 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, трохи знизилися до 2634,20 доларів за унцію. Спотові ціни досягли рекордного рівня в $2 685,96 за унцію на початку цього місяця.
На ціни на дорогоцінний метал тиснула невизначеність щодо процентних ставок в США, оскільки все більше трейдерів ставлять на те, що ФРС в листопаді знизить ставки на 25 базисних пунктів.
Протокол вересневого засідання ФРС має бути опублікований пізніше в середу, і очікується, що він дасть більше розуміння позиції центрального банку. У вересні ФРС знизила ставки на 50 б.п. і оголосила про початок циклу пом'якшення.
Але сильні дані по заробітній платі за вересень викликали сумніви щодо того, наскільки сильно ФРС має стимул продовжувати знижувати ставки. Це призвело до зростання курсу долара і тиску на ціни на дорогоцінні метали, оскільки вищі ставки зменшують їхню привабливість.
У четвер будуть опубліковані дані по інфляції індексу споживчих цін, які, як очікується, також вплинуть на рішення ФРС.
Інші дорогоцінні метали торгувалися в середу різноспрямовано, але також зазнали втрат на останніх сесіях. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $964,90 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,8% до $30,865 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь трохи виросли в середу, але в останні сесії зазнали різких втрат, оскільки оптимізм щодо нових стимулюючих заходів в Китаї, найбільшому імпортері, вичерпався.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,9% до $9 844,0 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь виросли на 0,5% до $4,4975 за фунт.
Обидва контракти знизилися приблизно на 2% у вівторок після того, як головний економічний планувальник Китаю дав скупі підказки про те, як уряд планує реалізовувати свої нещодавно оприлюднені заходи стимулювання.
Інвестори також були розчаровані відсутністю заходів фіскального стимулювання з боку Китаю, незважаючи на неодноразові заклики до більш цілеспрямованої економічної підтримки найбільшого в світі імпортера міді.
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