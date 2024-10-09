Ціни на нафту стабілізувалися після падіння через можливе припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою

Ціни на нафту стабілізувалися на азіатських торгах в середу, оскільки трейдери зважували розвиток подій у конфлікті на Близькому Сході на тлі збереження «ведмежих» очікувань щодо попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:49 EET зросли на 22 центи, або на 0,3%, до 77,4 долара за барель. Ф'ючерси на західнотехаську проміжну нафту виросли на 14 центів до 73,71 долара за барель.

Ціни впали більш ніж на 4% на попередній сесії через можливе припинення вогню між Хезболлою та Ізраїлем, але ринки залишаються настороженими через потенційну атаку Ізраїлю на нафтову інфраструктуру Ірану.

«Щоденна дилема «близькосхідних заголовків», що рухаються як маятник між «переговорами про припинення вогню» і «подальшою ескалацією атак», відволікає інвесторів від реальності ... Нафтові ринки закручені настроями «купівлі на чутках» і відсувають на другий план реальні фундаментальні фактори, які повинні мати значення», - зазначила в електронному листі старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Розпродаж у вівторок послідував за ралі, яке почалося після того, як Іран запустив ракетний обстріл Ізраїлю 1 жовтня, і завершився в п'ятницю зростанням на 8% за тиждень, найбільшим за останній рік.

У вівторок офіційні представники Хезболли, схоже, відмовилися від перемир'я в Газі як умови припинення вогню в Лівані. Заступник лідера «Хезболли» Наїм Кассем заявив в телевізійній промові, що він підтримує спроби забезпечити перемир'я, вперше не згадуючи закінчення війни в Газі як попередню умову.

Що стосується попиту, то, згідно з даними, що надійшли у вівторок з Американського інституту нафти, запаси сирої нафти в США минулого тижня зросли майже на 11 мільйонів барелів, що набагато більше, ніж очікували аналітики, опитані агентством Reuters, повідомляють джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти. Однак запаси палива скоротилися.

Слабкий попит продовжує підтримувати фундаментальний прогноз. Американський інститут нафти у вівторок погіршив свій прогноз зростання світового попиту на нафту на 2024 рік на 20 000 барелів на добу (б/д), до 103,1 млн б/д, через зниження темпів зростання промислового виробництва і переробної промисловості в США і Китаї.

Занепокоєння щодо відсутності подальших стимулюючих заходів з боку Пекіну для підйому китайської економіки також обмежило зростання нафтового ринку. На прес-конференції у вівторок офіційні особи повідомили мало нових деталей.

«Китай також має зіграти свою роль, і відсутність нових стимулів викликає певне розчарування. Багато учасників ринку сподівалися, що його фіскальна політика піде шляхом фінансової «базуки», випущеної наприкінці вересня, але у вчорашній заяві явно простежувалося зниження темпів», - сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.