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Обсяг золота в ETF у вересні зріс ще на 18,4 т – WGC
17:43 08.10.2024 |
Світові ETF (exchange traded funds - біржові інвестиційні фонди) за вересень 2024 року додали $1,4 млрд, що відповідає 18,4 тонни золота, підрахував World Gold Council (WGC).
П'ять місяців приросту поспіль нарешті вивели суму з початку року в плюс у грошовому вираженні.
За рахунок припливу коштів останніми місяцями, а також зростання цін на золото вартість дорогоцінного металу у світових фондах на кінець серпня склала пікові $270,9 млрд. Це відповідає 3 тис. 200,1 тонни.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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