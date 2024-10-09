Обсяг золота в ETF у вересні зріс ще на 18,4 т – WGC

Світові ETF (exchange traded funds - біржові інвестиційні фонди) за вересень 2024 року додали $1,4 млрд, що відповідає 18,4 тонни золота, підрахував World Gold Council (WGC).

П'ять місяців приросту поспіль нарешті вивели суму з початку року в плюс у грошовому вираженні.

За рахунок припливу коштів останніми місяцями, а також зростання цін на золото вартість дорогоцінного металу у світових фондах на кінець серпня склала пікові $270,9 млрд. Це відповідає 3 тис. 200,1 тонни.