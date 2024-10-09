Долар помірно дешевшає до основних світових валют

Курс долара США слабо знижується до євро, єни та фунта стерлінгів вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,09%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,06%.

Президенти Федеральних резервних банків (ФРБ) Нью-Йорка та Сент-Луїса Джон Вільямс та Альберто Мусалем у понеділок висловилися на підтримку поступового пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС після вересневого зниження ставки одразу на 50 б.п.

Тим часом член ради керуючих американського ЦБ Адріана Куглер зазначила, що темпи пом'якшення залежатимуть від ситуації із зайнятістю та інфляцією у США. При цьому вона додала, що вважає за необхідне подальше зниження ставки, і допустила швидші темпи зниження у разі посилення ризиків для ринку праці.

Також увага трейдерів цього тижня спрямована на протокол вересневого засідання Федрезерва, який буде опублікований у середу, а також дані про динаміку споживчих цін у США за вересень, які вийдуть у четвер.

Пара євро/долар за даними на 16:35 EET у вівторок торгується на рівні $1,0982 проти $1,0976 на закриття попередньої сесії, євро додає менше ніж 0,1%.

Вартість фунта стерлінгів до долара піднялася на 0,2%, до $1,3106 порівняно з $1,3082 напередодні.

Курс долара до єни становить 148,11 єни із 148,18 єни на закриття попередньої сесії.

Міністр відновлення економіки Японії Ресей Акадзава, який нещодавно призначений на цю посаду, висловив довіру керівництву ЦБ країни у справі визначення потрібного курсу ДКП.

"Ми довіряємо рішенням Банку Японії", - заявив він, сигналізувавши, що він не проти подальшого підвищення ставки, якщо це не зашкодить ринкам та економіці.