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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1755 грн/$1
12:37 08.10.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 8 жовтня 2024 року.
|Показник
|07.10.2024
|08.10.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.1972
|41.1755
|-0.05
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 8 жовтня - 41,1961 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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