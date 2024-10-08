Обсяг 3-міс. ДС скоротився ще на 1,3 млрд грн - НБУ

Національний банк України (НБУ) у п'ятницю, 4 жовтня, на тендері з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів продав їх на 7,03 млрд грн.

Згідно з інформацією Нацбанку, з урахуванням погашення тижнем раніше цих інструментів на 8,32 млрд грн, обсяг тримісячних депосертифікатів в обігу зменшився на 1,3 млрд грн - до 143,85 млрд грн.

Зазначається, що кількість банків-учасників збільшилася до 18 із 7-ми на попередньому тендері.

Щодо продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то впродовж двох тижнів обсяг їх розміщення коливався від 304,34 млрд грн до 334,08 млрд грн серед 53-58 банків.

Обсяг обов'язкових резервів з 11 вересня до 10 жовтня становить 390,95 млрд грн, що на 1,8 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді.

Як повідомлялося, правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку з 20 вересня на рівні 13%, водночас зі зниженням ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) та 1 в.п. - до 15,5% і 16%, відповідно.