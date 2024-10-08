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АНАЛІТИКА

Ціни на золото знизилися на тлі невизначеності щодо процентних ставок; мідь знижується на тлі згасання оптимізму в Китаї

08:49 08.10.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото мало змінилися на азіатських торгах у вівторок, стабілізувавшись після падіння з рекордних максимумів, оскільки трейдери встановлювали ціни в перспективі меншого зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Серед промислових металів, ціни на мідь різко впали, оскільки китайські ринки знову відкрилися після тижневих канікул, а плани Пекіна щодо реалізації нещодавно оголошених заходів стимулювання виявилися під загрозою зриву.

Цього тижня основна увага була зосереджена на подальших кроках ФРС, а також на ключових даних щодо інфляції, які, ймовірно, вплинуть на перспективи процентних ставок.

Ціни на золото зросли до рекордних максимумів у вересні після того, як ФРС знизила ставки на 50 базисних пунктів і запустила цикл пом'якшення. Але сумніви щодо майбутніх темпів зниження ставок центральним банком призвели до відступу жовтого металу.

Сила долара, який досяг семитижневих максимумів на останніх сесіях, також вплинула на ринки металів.

Спотове золото стабілізувалося на рівні 2642,86 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, впали на 0,2% до 2661,70 доларів за унцію.

Жовтий метал знизився з рекордних максимумів минулого тижня, і тепер увага прикута до нових сигналів щодо відсоткових ставок.

Основна частина втрат золота відбулася після того, як в п'ятницю вийшли сильніші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі, що змусило трейдерів різко знизити очікування щодо майбутнього зниження ставок.

За даними CME Fedwatch Tool, ймовірність зниження ставки в листопаді на 25 б.п. становила близько 81%, а ймовірність зниження на 19% - 19%.

Цього тижня основна увага прикута до протоколу вересневого засідання ФРС, щоб краще зрозуміти його перспективи щодо майбутнього зниження ставок, враховуючи, що банк в основному прогнозував підхід, заснований на даних.

Дані по індексу споживчих цін, які мають бути опубліковані цього тижня, нададуть більше інформації про інфляцію, а також вплинуть на прогноз ФРС.

Хоча зниження процентних ставок є позитивним фактором для ринків металів, повільніші темпи зниження ставок роблять недохідні активи менш привабливими в короткостроковій перспективі.

Ціни на інші дорогоцінні метали також знизилися у вівторок. Ф'ючерси на платину впали на 0,8% до $977,50 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,1% до $31,660 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь різко впали у вівторок, коли ринки континентального Китаю відкрилися після тижневих вихідних.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 1,5% до $9 800,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 1,9% до $4,4697 за фунт.

Спочатку мідь виграла від оптимізму щодо Китаю після того, як наприкінці вересня Пекін оголосив про низку важливих заходів стимулювання. Китай є найбільшим в світі імпортером міді.

Але до вівторка це зростання вичерпало себе, особливо після того, як китайський уряд представив невтішні плани щодо того, як він має намір впроваджувати заходи стимулювання.

За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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