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Долар утримується на 7-тижневих максимумах, оскільки трейдери розглядають перспективи ставок в США
08:08 08.10.2024 |
У вівторок долар утримується на семитижневих максимумах проти основних валют, оскільки інвестори обмірковують перспективи процентних ставок в США після того, як сильний звіт по зайнятості минулого тижня розбив бети на значне зниження ставок, в той час як ескалація напруженості на Близькому Сході знизила ризикові настрої.
Трейдери різко змінили свої очікування щодо пом'якшення монетарної політики з боку Федерального резерву в цьому році.
Ринки більше не повною мірою покладаються на зниження ставки в листопаді і приписують 86% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів (б.п.), як показав інструмент CME FedWatch. Лише 50 б.п. пом'якшення в грудні закладено в ціну, в порівнянні з більш ніж 70 б.п. тижнем раніше.
Це дозволило долару залишатися в лідерах і досягти багатотижневого максимуму по відношенню до євро, стерлінгів та ієни.
Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до основних конкурентів, в останній раз склав 102,41, що трохи нижче семитижневого максимуму в 102,69, якого він досяг в п'ятницю.
За словами Кірана Вільямса, керівника азіатського валютного відділу InTouch Capital Markets Кірана Вільямса, в поєднанні з сильними даними і перспективою сценарію «без приземлення», допомогли підтримати долар.
«Хоча долар має простір для подальшого зміцнення, з огляду на яструбину політику переоцінки після засідання FOMC, можуть знадобитися інші каталізатори».
Президент Федерального резервного банку Сент-Луїса Альберто Мусалем заявив у понеділок, що підтримує подальше зниження процентних ставок, оскільки економіка рухається здоровим шляхом, зазначивши при цьому, що центральному банку слід бути обережним і не перестаратися з пом'якшенням монетарної політики.
«Подальше поступове зниження облікової ставки, ймовірно, буде доречним з часом», - сказав посадовець.
Базова прибутковість 10-річних казначейських облігацій США залишалася вище 4% на азиатській сесії, торкнувшись цього рівня в понеділок вперше за два місяці, оскільки трейдери зменшили бети на надвелике зниження ставок.
Цього тижня увага інвесторів буде зосереджена на інфляційному звіті, який вийде в четвер, а також на протоколі вересневого засідання Федеральної резервної системи, який буде опублікований в середу. Китайські ринки також мають відкритися після тижневих свят.
Китайський офшорний юань трохи зміцнився до 7,0594 за долар на початку торгів.
Євро коштував $1,098175 на початку торгів, що недалеко від семитижневого мінімуму в $1,09515, якого він досяг минулого тижня. Фунт коштував $1,3095, що близько до більш ніж тритижневого мінімуму $1,30595, якого він досяг у понеділок.
Єна трохи зміцнилась до 147,795 за долар на початку торгів, після того, як в понеділок впала до семитижневого мінімуму 149,10, оскільки трейдери обмірковували курс процентної ставки, який Банк Японії, ймовірно, обере в найближчій перспективі.
Минулого тижня новий прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба приголомшив ринки, заявивши, що економіка не готова до подальшого підвищення ставок, що є очевидною протилежністю його попередній підтримці Банку Японії, який згортає десятиліття екстремального монетарного стимулювання.
Ці коментарі призвели до зниження курсу ієни і породили сумніви щодо того, наскільки агресивним буде Банк Японії у підвищенні ставок.
В інших валютах, австралійський долар трохи зміцнився до $0,6768.
Новозеландський долар виріс на 0,3% до $0,6144 напередодні рішення по монетарній політиці в середу. Більшість економістів в опитуванні Reuters минулого тижня сказали, що Резервний банк Нової Зеландії знизить процентну ставку на 50 базисних пунктів.
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