Індекси Волл-стріт впали разом з бетами щодо процентних ставок, Близький Схід в центрі уваги

Три основні індекси Волл-стріт закрилися в понеділок з падінням близько 1%, в той час як прибутковість казначейських облігацій зросла, оскільки трейдери зменшили бети на зниження процентних ставок Федеральним резервом і стурбовані впливом конфлікту на Близькому Сході на ціни на нафту.

В очікуванні сезону квартальної звітності та свіжих економічних даних інвестори також готуються до ще одного потужного урагану «Мілтон», який, як очікується, обрушиться на Сполучені Штати цього тижня. Наразі тривають заходи з ліквідації наслідків урагану 4-ої категорії «Хелен», який забрав життя понад 200 людей у шести штатах.

Ще одним фактором, що погіршив настрої в понеділок, став наказ американського судді, який зобов'язав компанію Google, яка є лідером ринку, переглянути свій бізнес мобільних додатків, щоб надати користувачам телефонів на базі Android більше можливостей. Звіти аналітиків також стимулювали продаж акцій Amazon.com і Apple Inc.

Після п'ятничного звіту про зайнятість, який виявився сильнішим, ніж очікувалося, трейдери відмовилися від бетів на зниження ставки на 50 базисних пунктів у листопаді. За даними інструменту CME FedWatch, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів становила 86%, а ймовірність того, що центральний банк взагалі не знизить ставки, - приблизно 14%.

Зміна очікувань щодо зниження ставок спричинила зростання дохідності казначейських облігацій США, а дохідність 10-річних облігацій вперше за два місяці перевищила 4%.

Крім засідання ФРС наступного місяця, інвестори чекають на публікацію індексу споживчих цін за вересень і початок сезону звітності банків за третій квартал, обидва з яких мають відбутися цього тижня.

«За останні кілька днів відбулося багато подій: звіт про зайнятість, збитки від урагану, підвищення цін на енергоносії та негативні коментарі щодо деяких технологічних компаній з великою капіталізацією», - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями в Wedbush Securities в Лос-Анджелесі.

«Все це разом узяте зробило день нервовим, а заголовки про Google призвели до більш агресивних продажів протягом останньої години».

Джеймс вказав на конфлікт на Близькому Сході як на причину занепокоєння американських інвесторів, які стурбовані економічними наслідками війни, зокрема, зростанням цін на нафту.

Інвестори продовжують турбуватися про те, як Ізраїль відповість на ракетні удари Ірану. У понеділок ліванське збройне угрупування Хезболла обстріляло ракетами ізраїльське місто Хайфу, в той час як ізраїльські війська, схоже, були готові розширити наземні рейди на південь Лівану.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 398,51 пункту, або 0,94%, до 41 954,24, S&P 500 - на 55,13 пункту, або 0,96%, до 5 695,94, а Nasdaq Composite - на 213,94 пункту, або 1,18%, до 17 923,90.

Індекс волатильності CBOE, показник страху на Уолл-стріт, закрився на 3,4 пункти вище - 22,64, що стало найбільшим одноденним приростом за більш ніж місяць і найвищим рівнем закриття з 8 серпня.

Серед 11 основних галузевих індексів S&P 500 тільки енергетичний виріс на 0,4%. Ф'ючерси на нафту в США зросли на 3,7%, п'ятий день поспіль, на тлі побоювань щодо перебоїв з поставками на Близькому Сході.

Найбільше відстали комунальні послуги, які впали на 2,3%, за ними йдуть комунікаційні послуги, які опинилися під тиском падіння Alphabet на 2,5%.

Найбільше падіння індексу S&P 500 відбулось за рахунок акцій Apple після того, як компанія Jefferies присвоїла їм рейтинг «тримати», що призвело до падіння акцій на 2,3%. Amazon.com знизився на 3% після зниження рейтингу Wells Fargo.

Серед найбільших лідерів індексу були акції Generac Holdings, які додали 8,52%, оскільки інвестори зробили ставку на стійкий попит на резервні електрогенератори через очікуваний ураган.