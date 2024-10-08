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АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України у вересні скоротилися на 8,1%, ЧМР - на 10% - НБУ

 

Міжнародні резерви України у вересні, за попередніми оцінками Національного банку України (НБУ), скоротилися на 8,1%, або на $3,44 млрд, - до $38 млрд 898,6 млн.

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку і згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні центробанку на сайті в понеділок.

Чисті міжнародні резерви (ЧМР) НБУ у вересні скоротилися на $2,8 млрд, або на 9,9% - до $25 млрд 544 млн, що нижче від закладеного кількісного критерію ефективності (QPC) в оновленій програмі розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ), згідно з яким ЧМР України на кінець вересня цього року мали становити щонайменше $28,8 млрд.

Водночас на кінець року цей показник передбачено на рівні щонайменше $26,3 млрд.

Нацбанк зазначив, що валютні інтервенції на міжбанку та боргові виплати були частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), а також надходженнями міжнародної допомоги, обсяг якої у вересні, за спостереженнями НБУ, був одним із найменших із початку цього року.

"Це вкотре продемонструвало притаманну для цього року неритмічність надходження допомоги від міжнародних партнерів", - акцентували в центробанку.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Нацбанк продав на валютному ринку $3 млрд 213,8 млн і викупив у резерви $0,6 млн, чистий продаж валюти НБУ у вересні збільшився до $3,21 млрд із $2,68 млрд.

Зазначається, що на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $674,7 млн, з яких $603,6 млн - від розміщення валютних ОВДП, $60 млн - через Світовий банк і $11,1 млн - від Банку розвитку Ради Європи.

За обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $552,4 млн, з яких: $456,3 млн - за обслуговування і погашення валютних ОВДП; $52,1 млн - обслуговування і погашення боргу перед Світовим банком і $44 млн - виплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $729,8 млн.

"У вересні, завдяки переоцінці, вартість фінансових інструментів збільшилася на $381,8 млн. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,0 місяця майбутнього імпорту", - констатував регулятор у повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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