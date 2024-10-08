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Долар США стабільний до євро, дорожчає до фунта і дешевшає до єни
16:00 07.10.2024 |
Долар США стабільний у парі з євро на торгах у понеділок, зміцнюється до фунта стерлінгів і дешевшає до єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,1%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.
Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на протокол вересневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), який буде опубліковано в середу, а також на дані про динаміку споживчих цін у США за вересень, які вийдуть у четвер.
Сильні дані щодо американського ринку праці, опубліковані минулої п'ятниці, затвердили трейдерів на думці, що чекати чергового зниження базової відсоткової ставки Федрезервом на 50 базисних пунктів (б. п.) не варто, зазначає аналітик ING Франческо Песоле. Звіт з інфляції в США навряд чи змінить цю думку, вважає Песоле, слова якого наводить The Wall Street Journal.
Пара євро/долар за даними на 15:25 кч у понеділок торгується на рівні $1,0978 проти $1,0977 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта стерлінгів до долара до цього часу опустилася до $1,3077 порівняно з $1,3122 напередодні. Тиск на фунт чинять зростаючі очікування пом'якшення політики Банком Англії після заяв глави британського ЦБ Ендрю Бейлі, що прозвучали минулого тижня, йдеться в огляді ING.
Як повідомлялося, Бейлі сказав в інтерв'ю Guardian, що Банк Англії може стати "трохи агресивнішим" у зниженні ставки.
Курс фунта може опуститися до $1,3 в найближчій перспективі, оскільки, трейдери, ймовірно, будуть закладати в курс очікування додаткового пом'якшення грошово-кредитної політики в Британії після заяв Бейлі, зазначає Песоле.
Курс долара до єни опустився під час торгів у п'ятницю до 148,19 єни з 148,72 єни на закриття попередньої сесії.
Вартість долара в парі з офшорним юанем знизилася до 7,0646 юаня з 7,1033 юаня за підсумками торгів у п'ятницю.
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