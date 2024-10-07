Інтервенції НБУ минулого тижня скоротилися до $721,2 млн

Чистий продаж валюти Національним банком України (НБУ) на міжбанківському ринку минулого тижня зменшився до $721,2 млн з $756,2 млн тижнем раніше, свідчать дані центробанку.

Згідно з ними, НБУ четвертий тиждень поспіль не здійснював купівлю валюти.

Офіційний курс гривні за тиждень послабився на 2 коп. - до 41,1859 грн/$1, водночас готівковий зміцнився на 7 коп. як під час купівлі - до 41,40 грн/$1, так і під час продажу - до $41,48 грн/$1.

Із початку 2024 року долар за офіційним курсом подорожчав на 8,4%, або на 3,18 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 12,6%, або на 4,62 грн.

Як свідчать дані, які НБУ встиг опублікувати за цей період, із понеділка до четверга від'ємне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та обсягами її продажу скорочувалося з $70,95 млн до $65,90 млн.

Міжнародні резерви України в серпні, за попередніми оцінками Нацбанку, зросли на 13,7%, або на $5 млрд 98,6 млн - до $42 млрд 330,5 млн.

Як повідомлялося, Нацбанк з 10 вересня дозволив купівлю та переказ інвалюти юрособами-резидентами, які є суб'єктами електронної комерції, за кордон для сплати податку на додану вартість (ПДВ) за операціями купівлі товарів вітчизняних виробників споживачами з країн ЄС. Також регулятор дав можливість українському бізнесу відшкодувати купонні платежі за єврооблігаціями, які були виплачені з 24 лютого 2022 року до 9 липня 2024 року, за рахунок накопиченої в Україні власної іноземної валюти.

Одночасно з перерахованими вище заходами валютних послаблень, НБУ запровадив ліміт на оплату годинників, ювелірних виробів, коштовного каміння та монет з валютних карток українських банків за кордоном у розмірі 100 тис. грн/міс. і на операції з агентами нерухомості - до 500 тис. грн/міс.