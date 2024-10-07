Ціни на золото знижуються, оскільки дані по заробітній платі підштовхують бети на менше зниження ставки

Ціни на золото трохи знизилися на торгах в Азії в понеділок, після падіння з рекордних максимумів, оскільки сильні дані по заробітній платі в США сприяли зростанню бетів на менше зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС).

Жовтий метал впав з рекордних максимумів, оскільки долар і прибутковість казначейських облігацій США зросли на сильних даних по заробітній платі, які змусили трейдерів в значній мірі зменшити бети на те, що ФРС знову знизить процентні ставки на 50 базисних пунктів.

Цього тижня основна увага прикута до безлічі сигналів з боку ФРС і економіки США, які, ймовірно, вплинуть на процентні ставки.

Спотове золото о 06:16 EET подешевшало на 0,2% до $2 647,64 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, трохи знизилися до $2 667,10 за унцію.

Ціни на банківські метали зросли до рекордних максимумів у вересні після того, як ФРС знизила ставки на 50 б.п. і оголосила про початок циклу пом'якшення.

Однак сильніші, ніж очікувалося, дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі підштовхнули бети на те, що ФРС знизить ставку лише на 25 б.п. на своєму листопадовому засіданні. CME Fedwatch показав, що трейдери оцінюють ймовірність такого сценарію в понад 90%.

Трейдери також позиціонували вищу кінцеву ставку ФРС, що створює менш привабливі умови для цін на метали. Після п'ятничних даних курс долара різко зріс.

Цього тижня основна увага буде прикута до виступів низки чиновників ФРС, а також до протоколу вересневого засідання ФРС, де будуть опубліковані нові підказки щодо ставок.

Дані по інфляції індексу споживчих цін, які будуть опубліковані цього тижня, також, ймовірно, вплинуть на перспективи процентних ставок.

Інші дорогоцінні метали слідували за золотом. Ф'ючерси на платину впали на 0,5% до $997,05 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,1% до $32,360 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь стабілізувалися в понеділок після різких коливань протягом минулого тижня, хоча вони все ще залишалися відносно оптимістичними в очікуванні додаткових стимулів в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні $9 972,0 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до $4,5728 за фунт.

Спочатку ціна на мідь зростала завдяки тому, що Китай оголосив про додаткові заходи стимулювання наприкінці вересня. Але обсяги торгів червоним металом скоротилися за останній тиждень через тижневе свято Золотого тижня в Китаї.

Китайські ринки відкриються у вівторок, а уряд також проведе брифінг щодо подальших заходів стимулювання.