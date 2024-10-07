Долар на підйомі після даних по зайнятості в США і загострення на Близькому Сході

Японська єна впала до найнижчого рівня майже за два місяці, а інші основні валюти також зазнали втрат на початку понеділка, оскільки долар продовжив ралі, викликане сильними даними по зайнятості в США та ескалацією конфлікту на Близькому Сході.

Єна незначно впала до 149,10, найслабшого рівня з 16 серпня. Але це сталося на фоні більш ніж 4% падіння минулого тижня, що стало найбільшим тижневим падінням у відсотках з початку 2009 року.

Зростання долара послідувало за звітом про зайнятість в США у вересні, який показав найбільший стрибок робочих місць за останні шість місяців, зниження рівня безробіття і значне зростання заробітної плати, що вказує на стійкість економіки і змушує ринки знижувати бети на зниження ставок Федеральним резервом США.

«Оскільки зниження ставок все ще залишається позицією за замовчуванням, а також у поєднанні з оптимістичними очікуваннями щодо прибутків і жорсткою політикою Китаю щодо ліквідності та фіскальної політики, «бугаєвий» сценарій розвитку ринку акцій і долар США отримують постріл в ногу», - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу австралійського онлайн-брокера Pepperstone.

«Хоча геополітичні заголовки і можливість перебоїв з енергопостачанням залишаються постійною загрозою для настроїв, ті, хто схильний до ризику, не почули нічого істотного на ринку протягом вихідних і вступають в новий торговий тиждень з гарними настроями щодо перспективи подальшого зростання».

Щодо останніх подій на Близькому Сході, то в неділю Ізраїль розбомбив цілі Хезболли в Лівані та секторі Газа напередодні річниці терактів 7 жовтня, які спричинили війну. Міністр оборони Ізраїлю також заявив, що для відплати заклятому ворогу Ірану відкриті всі варіанти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,7% в понеділок, але виросли більш ніж на 8% минулого тижня, що стало найбільшим тижневим приростом з початку січня 2023 року.

Індекс долара проти основних конкурентів не змінився. У п'ятницю він виріс на 0,5% до семитижневого максимуму, а за тиждень зріс більш ніж на 2%, що є найбільшим показником за останні два роки. Євро коштував $1,0970, що на 0,06% нижче.

Падіння єни також пов'язане з коментарями нового прем'єр-міністра Шигеру Ісіби, які минулого тижня розпалили очікування, що підвищення ставок в Японії відкладається на майбутнє.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США востаннє зросла на базисний пункт (б.п.) до 3,9905%, що є найвищим показником майже за два місяці. Дохідність впала на початку минулого тижня, коли інвестори купували безпечні казначейські облігації після того, як Іран запустив понад 180 ракет проти Ізраїлю в умовах ескалації геополітичної напруженості.

Згідно з інструментом CME FedWatch, ймовірність зниження ставки ФРС на чверть пункту становить 95%, порівняно з 65% в середині минулого тижня, а ймовірність того, що вона взагалі не буде знижена, - 5%.

Стерлінг також не змінився і склав 1,3122 долара, відновившись після падіння на 1,9% минулого тижня, що стало найсильнішим падінням з початку 2023 року.

Головний економіст Банку Англії Х'ю Пілл заявив у п'ятницю, що центральний банк повинен рухатися лише поступово зі зниженням процентних ставок, через день після того, як губернатор Ендрю Бейлі заявив, що Банк Англії може діяти більш агресивно, щоб знизити вартість запозичень.