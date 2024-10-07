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АНАЛІТИКА

Долар на підйомі після даних по зайнятості в США і загострення на Близькому Сході

07:34 07.10.2024 |

Фінанси

 

Японська єна впала до найнижчого рівня майже за два місяці, а інші основні валюти також зазнали втрат на початку понеділка, оскільки долар продовжив ралі, викликане сильними даними по зайнятості в США та ескалацією конфлікту на Близькому Сході.

Єна незначно впала до 149,10, найслабшого рівня з 16 серпня. Але це сталося на фоні більш ніж 4% падіння минулого тижня, що стало найбільшим тижневим падінням у відсотках з початку 2009 року.

Зростання долара послідувало за звітом про зайнятість в США у вересні, який показав найбільший стрибок робочих місць за останні шість місяців, зниження рівня безробіття і значне зростання заробітної плати, що вказує на стійкість економіки і змушує ринки знижувати бети на зниження ставок Федеральним резервом США.

«Оскільки зниження ставок все ще залишається позицією за замовчуванням, а також у поєднанні з оптимістичними очікуваннями щодо прибутків і жорсткою політикою Китаю щодо ліквідності та фіскальної політики, «бугаєвий» сценарій розвитку ринку акцій і долар США отримують постріл в ногу», - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу австралійського онлайн-брокера Pepperstone.

«Хоча геополітичні заголовки і можливість перебоїв з енергопостачанням залишаються постійною загрозою для настроїв, ті, хто схильний до ризику, не почули нічого істотного на ринку протягом вихідних і вступають в новий торговий тиждень з гарними настроями щодо перспективи подальшого зростання».

Щодо останніх подій на Близькому Сході, то в неділю Ізраїль розбомбив цілі Хезболли в Лівані та секторі Газа напередодні річниці терактів 7 жовтня, які спричинили війну. Міністр оборони Ізраїлю також заявив, що для відплати заклятому ворогу Ірану відкриті всі варіанти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,7% в понеділок, але виросли більш ніж на 8% минулого тижня, що стало найбільшим тижневим приростом з початку січня 2023 року.

Індекс долара проти основних конкурентів не змінився. У п'ятницю він виріс на 0,5% до семитижневого максимуму, а за тиждень зріс більш ніж на 2%, що є найбільшим показником за останні два роки. Євро коштував $1,0970, що на 0,06% нижче.

Падіння єни також пов'язане з коментарями нового прем'єр-міністра Шигеру Ісіби, які минулого тижня розпалили очікування, що підвищення ставок в Японії відкладається на майбутнє.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США востаннє зросла на базисний пункт (б.п.) до 3,9905%, що є найвищим показником майже за два місяці. Дохідність впала на початку минулого тижня, коли інвестори купували безпечні казначейські облігації після того, як Іран запустив понад 180 ракет проти Ізраїлю в умовах ескалації геополітичної напруженості.

Згідно з інструментом CME FedWatch, ймовірність зниження ставки ФРС на чверть пункту становить 95%, порівняно з 65% в середині минулого тижня, а ймовірність того, що вона взагалі не буде знижена, - 5%.

Стерлінг також не змінився і склав 1,3122 долара, відновившись після падіння на 1,9% минулого тижня, що стало найсильнішим падінням з початку 2023 року.

Головний економіст Банку Англії Х'ю Пілл заявив у п'ятницю, що центральний банк повинен рухатися лише поступово зі зниженням процентних ставок, через день після того, як губернатор Ендрю Бейлі заявив, що Банк Англії може діяти більш агресивно, щоб знизити вартість запозичень.
За матеріалами: investing.com
 

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