Dow зафіксував рекордно високе закриття, оскільки дані по зайнятості в США послабили економічні занепокоєння

У п'ятницю індекс Dow зафіксував рекордно високе закриття, а Nasdaq завершив торги з ростом більш ніж на 1%, оскільки сильніший, ніж очікувалося, звіт по зайнятості заспокоїв інвесторів, які побоювалися, що економіка може стати занадто слабкою.

Згідно зі звітом, у вересні кількість робочих місць у США зросла найбільше за останні шість місяців, а рівень безробіття знизився до 4,1%.

Ці дані «в основному говорять нам про те, що економічна активність у четвертому кварталі, ймовірно, залишиться на високому рівні», - сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities в Нью-Йорку.

«Це хороший сюрприз, але я також думаю, що тепер темпи зниження ставок можуть сповільнитися».

Трейдери ще більше знизили бети на зниження ставки на 50 базисних пунктів на засіданні ФРС 6-7 листопада. Трейдери зараз оцінюють ймовірність зниження ставки на 50 б.п. лише в 8%, в порівнянні з 31% раніше в п'ятницю, як показав FedWatch Tool від CME Group.

Минулого місяця ФРС розпочала цикл пом'якшення монетарної політики, знизивши ставку на 50 базисних пунктів.

Акції компаній з малою капіталізацією і фінансові індекси перевершили очікування: індекс Russell 2000 виріс на 1,5%, а фінансовий індекс S&P 500 - на 1,6%.

Акції Spirit Airlines впали на 24,6%, в той час як інші авіакомпанії підскочили після повідомлення про те, що Spirit Airlines веде переговори з власниками облігацій про можливе банкрутство. Акції Frontier Group зросли на 16,4%, United Airlines - на 6,5%, а Delta Air Lines - на 3,8%.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 341,16 пункту, або на 0,81%, до 42 352,75, S&P 500 - на 51,13 пункту, або на 0,90%, до 5 751,07, а Nasdaq Composite - на 219,37 пункту, або на 1,22%, до 18 137,85.

Індекси зафіксували лише незначний приріст за тиждень на тлі занепокоєння щодо зростання напруженості на Близькому Сході. Dow виріс на 0,1%, S&P 500 - на 0,2%, а Nasdaq - на 0,1%.

Енергетичний індекс S&P виріс на 1,1% за день разом з підвищенням цін на нафту. На тлі проблем на Близькому Сході індекс підскочив на 7% за тиждень, що стало найбільшим тижневим відсотковим приростом з жовтня 2022 року.

Президент США Джо Байден заявив, що на місці Ізраїлю він би подумав про альтернативи удару по іранських нафтових родовищах, додавши, що, на його думку, Ізраїль ще не вирішив, як відповісти на ракетний обстріл Ірану.

Акції Rivian впали на 3,2% після того, як стартап з виробництва електромобілів скоротив свій річний прогноз виробництва і поставив менше автомобілів, ніж очікувалося, в третьому кварталі.

Очікується, що неофіційна звітність за третій квартал для компаній S&P 500 почнеться цього тижня. JP Morgan Chase, Wells Fargo і BlackRock опублікують звіти 11 жовтня.

Бугаєві інвестори сподіваються, що результати виправдають все більш високі оцінки на фондовому ринку. Індекс S&P 500 вже виріс на 20,6% за рік.

Американські порти на східному узбережжі та узбережжі Перської затоки знову відкрилися, але для того, щоб розібратися з накопиченими вантажами, швидше за все, знадобиться час.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість емітентів акцій, що зростають, перевищувала кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,72 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 2,20 до 1 було на користь тих, що зростають.

Індекс S&P 500 досяг 33 нових 52-тижневих максимумів і 1 нового мінімуму; індекс Nasdaq Composite зафіксував 98 нових максимумів і 91 новий мінімум.