Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар стабільний до євро та дешевшає до фунта перед публікацією звіту про безробіття в США

15:49 04.10.2024 |

Фінанси

 

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у п'ятницю, дешевшає до фунта стерлінгів та єни.

ICE індекс DXY, що розраховується, показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,11%.

Напередодні DXY піднявся до максимуму за понад шість тижнів на тлі сильних статданих з економіки США, а також загального збільшення попиту на захисні активи в умовах посилення напруженості на Близькому Сході.

Індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) у вересні підскочив до 54,9 пунктів з 51,5 пунктів місяцем раніше, повідомив у четвер Інститут управління поставками (ISM). Вересневе значення індикатора стало максимальним із лютого 2023 року.

Увага трейдерів у п'ятницю спрямована на дані про безробіття в США за вересень, які оприлюднить міністерство праці о 15:30 кв. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає збільшення кількості робочих місць у США у вересні на 140 тис. (+142 тис. у серпні) та збереження безробіття на рівні 4,2%.

Пара євро/долар за даними на 14:50 кв торгується на рівні $1,1035 проти $1,1033 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта стерлінгів до долара піднялася до $1,3170 порівняно з $1,3125 напередодні.

Головний економіст Банку Англії Х'ю Пілл заявив у п'ятницю, що регулятору не варто опускати базову ставку занадто швидко або занадто низько, враховуючи побоювання, що зберігаються щодо стійкості інфляції.

Хоча британський ЦБ продовжить знижувати ставку, якщо ситуація в економіці країни розвиватиметься відповідно до його очікувань, "важливо остерігатися ризику пом'якшити політику надто суттєво чи надто швидко", сказав Пілл.

Напередодні британська нацвалюта різко подешевшала до долара на заявах голови Банку Англії Ендрю Бейлі про те, що ЦБ може стати "трохи агресивнішим" у зниженні ставки.

Курс долара до єни опустився під час торгів у п'ятницю до 146,57 єни із 146,95 єни на закриття попередньої сесії. Вартість долара в парі з офшорним юанем збільшилася до 7,0656 юаня проти 7,0523 юаня на закриття попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1859
  0,0343
 0,08
EUR
 1
 45,4322
  0,0914
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9172  0,05 0,11 41,5144  0,03 0,08
EUR 45,2912  0,13 0,30 45,9936  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,04 0,11 41,2150  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес