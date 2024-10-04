Долар стабільний до євро та дешевшає до фунта перед публікацією звіту про безробіття в США

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у п'ятницю, дешевшає до фунта стерлінгів та єни.

ICE індекс DXY, що розраховується, показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,11%.

Напередодні DXY піднявся до максимуму за понад шість тижнів на тлі сильних статданих з економіки США, а також загального збільшення попиту на захисні активи в умовах посилення напруженості на Близькому Сході.

Індекс ділової активності у сфері послуг США (ISM Services) у вересні підскочив до 54,9 пунктів з 51,5 пунктів місяцем раніше, повідомив у четвер Інститут управління поставками (ISM). Вересневе значення індикатора стало максимальним із лютого 2023 року.

Увага трейдерів у п'ятницю спрямована на дані про безробіття в США за вересень, які оприлюднить міністерство праці о 15:30 кв. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає збільшення кількості робочих місць у США у вересні на 140 тис. (+142 тис. у серпні) та збереження безробіття на рівні 4,2%.

Пара євро/долар за даними на 14:50 кв торгується на рівні $1,1035 проти $1,1033 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта стерлінгів до долара піднялася до $1,3170 порівняно з $1,3125 напередодні.

Головний економіст Банку Англії Х'ю Пілл заявив у п'ятницю, що регулятору не варто опускати базову ставку занадто швидко або занадто низько, враховуючи побоювання, що зберігаються щодо стійкості інфляції.

Хоча британський ЦБ продовжить знижувати ставку, якщо ситуація в економіці країни розвиватиметься відповідно до його очікувань, "важливо остерігатися ризику пом'якшити політику надто суттєво чи надто швидко", сказав Пілл.

Напередодні британська нацвалюта різко подешевшала до долара на заявах голови Банку Англії Ендрю Бейлі про те, що ЦБ може стати "трохи агресивнішим" у зниженні ставки.

Курс долара до єни опустився під час торгів у п'ятницю до 146,57 єни із 146,95 єни на закриття попередньої сесії. Вартість долара в парі з офшорним юанем збільшилася до 7,0656 юаня проти 7,0523 юаня на закриття попередньої сесії.